除舊布新迎新春 嘉市動員志工清理街道
嘉義市環保局從今天起展開為期7天的清潔週，環保志工、文化路店家及各企業代表共同清掃文化路街道，嘉義市長黃敏惠提醒民眾落實垃圾分類與回收，打造整潔舒適的生活環境。
嘉義市環保局今天在崇文國小舉辦嘉義市國家環境清潔週起跑，清潔隊、環保志工、崇文國小師生以及店家企業攜手合作，共同清掃文化路街道，讓大家有一個乾淨舒適的「嘉」園。
黃敏惠提醒民眾趁著過年前好好整頓、清洗家中的陳年雜物及髒污，屋內、屋外周遭環境2公尺內都是清掃範圍。從今天起展開為期7天的嘉義市環境清潔週。全市動起來進行環境大清掃，讓返鄉遊子及到訪遊客都能對嘉義市留下好印象。
黃敏惠指出，環保與資源回收是清潔行動中不可或缺的一部分。市府將與企業及商家合作，推動資源回收與物品兌換計畫，鼓勵市民將可回收的物品妥善分類與利用，減少垃圾產生，進一步實現環境永續的目標。
嘉義市環保局長李佳禾說，市府與遠東百貨嘉義店、新光三越嘉義垂楊店及家樂福北門店合作，21日及22日在現場舉辦舊衣回收兌換活動，拿舊衣可換禮券或宣導品，此外，嘉義市設有150處舊衣回收箱，穿不到的乾淨舊衣物可拿至舊衣回收箱妥善回收幫助弱勢。
嘉義市環保局今年邀集小北百貨、大九九賣場、家樂福及大潤發等量販、零售業者響應，即日起至24日和2月10日至14日，在嘉義市門市辦理高壓容器及廢電池回收兌換活動，歡迎民眾踴躍參與，數量有限換完為止。
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