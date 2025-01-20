台南推行春必遊景點 巷仔Niau家族回歸展出

台南市政府配合農曆年節假期推出行春必遊景點，安排人氣吉祥物「巷仔Niau」家族到7處景點展出，同時發行古蹟限定版商品及舉辦抽獎活動，邀請全台民眾到台南走春。

台南市政府今天在安平古堡舉行「巷仔Niau陪您過新年」記者會，由市長黃偉哲搶先開箱5款最新版巷仔Niau公仔禮盒，並公布相關活動內容。

黃偉哲致詞表示，巷仔Niau背景設定為大航海時代，在東亞貿易路線上努力抓船上老鼠，守護船上貨物與財寶，400年後的今日，巷仔Niau風光回歸，成為守護台南的英俊身影。

黃偉哲說，今年過年期間多款大、小充氣巷仔Niau家族落腳台南7大景點，加上新營波光節、鹽水月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮、普濟殿燈會等多項展覽及活動，遊客到台南走春，可以從初一玩到十五。

台南市文化局代理局長林韋旭指出，今年推出「遊台南追巷仔Niau抽獎活動」，從今天起至2月14日期間，民眾到的7個展示景點，與大、小充氣巷仔Niau合照並上傳「藝遊台南」臉書粉絲專頁，即可參加抽獎。

林韋旭表示，7處景點為安平古堡、隆田文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋，連續4週將抽出不同獎項，越早上傳合照，中獎機會越高，民眾可把握機會參加。

文化局運用2025古蹟行春主視覺推出限量商品「畫蛇添福貼紙包」及「斗方陶瓷磁鐵」，另有限量200包台南古蹟限定「乙巳年新春福袋」，內含多款古蹟限定商品及1張抽獎券，最大獎是巷仔Niau公仔。

林韋旭指出，今年過年期間在各大古蹟景點規劃熱蘭遮市集、射箭體驗、雜耍特技表演等活動，其中熱蘭遮市集首度移師赤崁樓，邀請大家換古錢、穿越時空回到古代逛市集，感受台南多元文化魅力。