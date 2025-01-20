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王昭堡接任林鐵及文資處長 領航開創阿里山林鐵新局

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林業鐵路及文化資產管理處新任處長王昭堡宣誓就職。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
阿里山林業鐵路及文化資產管理處新任處長王昭堡宣誓就職。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供

林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處原處長黃妙修今年1月16日榮退，新任處長由具工程專業的林保署集水區治理組組長王昭堡陞任，今天在林業署副署長林澔貞監交下完成交接；王昭堡表示，持續發揮林鐵人精神、提升營運技術、保存林業文化資產、打造生態旅遊軸帶。

61歲王昭堡為國立中興大學水土保持研究所碩士，歷任經濟部水利署科長、正工程司、林業保育署集水區治理組組長等職位，具工程專業，並於2018年榮獲公共工程金質獎個人貢獻獎。

林業署表示，王昭堡在擔任集水區治理組組長期間，除致力推動森林水土資源整合防災工程，更率全國各機關之先制定治理工程友善生態機制，於既有水保設施增設動物脫困通行裝置等重要政策，治山兼顧生態保育；還督導各分署強化林道巡查與維護，充分展現其運用工程治理專業，踐行環境友善與水土資源永續。

近年王昭堡也參與擘畫多項阿里山林業鐵路重大工程，如榮獲2024公共工程金質獎的「阿里山森林鐵路42號隧道」與2023公共工程金質獎之「祝山車站改建工程」。

後續阿里山林鐵及文資處將推動多項阿里山林業鐵路安全提升的「大阿里山軸帶百年躍升計劃」，也將執行數量龐大的新車採購，借重王昭堡的工程與採購專業，期能如期如質順利推動。

林業署表示，阿里山林業鐵路歷經百年風華，不僅見證台灣林業的變遷，更成為乘載台灣歷史與人文記憶的重要象徵。新任處長交接，代表林鐵及文資處將以科學治理專業領航開創新局。未來林鐵及文資處將持續深化與地方的合作，並以創新思維推動阿里山林業鐵路觀光及文化資產融合發展，致力打造串聯自然與文化的珍貴資產。

王昭堡表示，在前處長黃妙修帶領下建立良好基礎，整修優化場站及設施，強化路線及邊坡穩定，達成中斷15年全線通車，百年21號蒸汽火車重新運行，福森號、栩悅號也大獲好評。且發掘阿里山文化底蘊，讓更多人認識林鐵，輔導沿線社區、商家，成為林鐵夥伴。未來仍將與所有同仁繼續發揮林鐵人的精神，安全第一的堅持，提升鐵路營運技術、保存林業文化資產、打造生態旅遊軸帶。

代理及新任處長交接暨宣誓典禮合影。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
代理及新任處長交接暨宣誓典禮合影。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
代理處長周恆凱（左）及新任處長王昭堡（右）交接暨宣誓典禮，由林業及自然保育署副署長林澔貞（中）監交。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
代理處長周恆凱（左）及新任處長王昭堡（右）交接暨宣誓典禮，由林業及自然保育署副署長林澔貞（中）監交。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
具工程專業的王昭堡陞任阿里山林業鐵路及文化資產管理處長。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供
具工程專業的王昭堡陞任阿里山林業鐵路及文化資產管理處長。圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供

文化資產 林業署 阿里山

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