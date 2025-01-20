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春節嘉義山區景點易塞車 警方建議遊客轉搭接駁車

中央社／ 嘉義縣20日電

春節連假嘉義縣奮起湖、阿里山國家森林遊樂區、太平雲梯等山區景點易塞車，警方建議遊客將車停放在規劃的停車地點，再轉搭接駁車，才能玩得盡興，不會塞在車陣中。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，阿里山國家風景區管理處於樂野服務區（台18線61K）規劃免費專車，於1月29至2月1日每日上午9時至下午5時接駁遊客往返奮起湖。

林業及自然保育署嘉義分署於1月25日至2月2日每日上午8時至下午6時提供4輛免費專車，於台18線90K至95K接駁遊客往返遊樂區大門口，請遊客依執勤人員指揮通行並依序於路邊停車格停放。

此外，建議前往太平雲梯遊客將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往太平地區；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台3線轉166線前往，以分散162甲線及梅山地區車潮。

警方說，春節期間高鐵嘉義站四周也容易塞車，呼籲搭乘高鐵民眾在高鐵西路側下車，由第1、4號門進站；等候接駁民眾由第2、3號門出站，並在保鐵五路候車。

高鐵站附設停車場提供30分鐘停車免費服務，不用下車繳費即可直接駛離，可善加利用，切勿任意停車影響BRT公車及接送車流動線。

警方強調，春節連續假期自1月25日至2月2日，針對嘉義縣觀光景點、風景遊憩區、傳統市場等地點，將增派警力加強交通稽查及疏導作為，並適時透過手控號誌方式調節車流，以舒緩壅塞及回堵情形。

嘉義 春節 高鐵

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