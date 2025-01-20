響應寵物友善政策 台南今起開放毛孩推車共遊古蹟

近年寵物市場逐漸興起，毛小孩、喵星人更成為民眾家中的重要成員，外出遊玩也不會遺忘，台南市政府為呼應寵物友善政策，以巷仔Niau作為象徵代表，今也由市長黃偉哲宣布，開放各大古蹟及文化園區，讓毛孩以寵物推車或提籃方式，與飼主共遊。

歡慶乙巳蛇年新春佳節長達9天年假，台南又是文化古都，擁有最多古蹟園區，以往古蹟園區禁止寵物入內，但5年前從山上水道博物館開始開放寵物友善政策，並領養「園長」成為水道博物館「代言人」獲得遊客好評外，近期赤崁東街日式宿舍也邀集寵物咖啡廳業者「角落有貓」進駐，吸引許多愛貓人士，因此，文化局今年也將寵物友善政策推廣至各大古蹟園區。

市長黃偉哲說，巷仔Niau背景設定為大航海時代，在東亞的貿易路線上努力抓船上老鼠，來守護船上貨物與財寶，400年後的今天，巷仔Niau風光回歸，將繼續鎮守安平熱蘭遮堡這間「大厝」，成為守護台南最萌的身影。

黃偉哲也介紹，台南今年推出行春必遊景點，歡迎遊客跟著巷仔Niau一起暢遊台南古蹟及各大景點，像是安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等，還有新營波光節、鹽水月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮、普濟殿燈會等精彩活動，可從初一玩到十五。