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響應寵物友善政策 台南今起開放毛孩推車共遊古蹟

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府為呼應寵物友善政策，以巷仔Niau作為象徵代表，今由市長黃偉哲宣布，開放各大古蹟及文化園區，讓毛孩以寵物推車或提籃方式，與飼主共遊。記者萬于甄／攝影
台南市政府為呼應寵物友善政策，以巷仔Niau作為象徵代表，今由市長黃偉哲宣布，開放各大古蹟及文化園區，讓毛孩以寵物推車或提籃方式，與飼主共遊。記者萬于甄／攝影

近年寵物市場逐漸興起，毛小孩、喵星人更成為民眾家中的重要成員，外出遊玩也不會遺忘，台南市政府為呼應寵物友善政策，以巷仔Niau作為象徵代表，今也由市長黃偉哲宣布，開放各大古蹟及文化園區，讓毛孩以寵物推車或提籃方式，與飼主共遊。

歡慶乙巳蛇年新春佳節長達9天年假，台南又是文化古都，擁有最多古蹟園區，以往古蹟園區禁止寵物入內，但5年前從山上水道博物館開始開放寵物友善政策，並領養「園長」成為水道博物館「代言人」獲得遊客好評外，近期赤崁東街日式宿舍也邀集寵物咖啡廳業者「角落有貓」進駐，吸引許多愛貓人士，因此，文化局今年也將寵物友善政策推廣至各大古蹟園區。

市長黃偉哲說，巷仔Niau背景設定為大航海時代，在東亞的貿易路線上努力抓船上老鼠，來守護船上貨物與財寶，400年後的今天，巷仔Niau風光回歸，將繼續鎮守安平熱蘭遮堡這間「大厝」，成為守護台南最萌的身影。

黃偉哲也介紹，台南今年推出行春必遊景點，歡迎遊客跟著巷仔Niau一起暢遊台南古蹟及各大景點，像是安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等，還有新營波光節、鹽水月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮、普濟殿燈會等精彩活動，可從初一玩到十五。

此外，巷仔Niau因為造型討喜，不少民眾敲碗希望能有公仔收藏，文化局此次特別開發5款可愛巷仔Niau公仔，在春節期間化身招財貓，在12個園區景點分別上市，民眾可趁著走春之際到各景區蒐集，為新年帶來好彩頭。

山上花園水道博物館「園長」今也到安平古堡暢遊。記者萬于甄／攝影
山上花園水道博物館「園長」今也到安平古堡暢遊。記者萬于甄／攝影
巷仔Niau因為造型討喜，不少民眾敲碗希望能有公仔收藏，南市文化局此次特別開發5款可愛巷仔Niau公仔，在春節期間化身招財貓，在12個園區景點分別上市，民眾可趁著走春之際到各景區蒐集，為新年帶來好彩頭。記者萬于甄／攝影
巷仔Niau因為造型討喜，不少民眾敲碗希望能有公仔收藏，南市文化局此次特別開發5款可愛巷仔Niau公仔，在春節期間化身招財貓，在12個園區景點分別上市，民眾可趁著走春之際到各景區蒐集，為新年帶來好彩頭。記者萬于甄／攝影
南市文化局今年將寵物友善政策推廣至各大古蹟園區，讓飼主可以帶著毛小孩、喵星人等，以寵物推車或提籃的方式，跟著巷仔Niau暢遊古蹟園區。記者萬于甄／攝影
南市文化局今年將寵物友善政策推廣至各大古蹟園區，讓飼主可以帶著毛小孩、喵星人等，以寵物推車或提籃的方式，跟著巷仔Niau暢遊古蹟園區。記者萬于甄／攝影
許多飼主得知寵物現在也能共遊台南各大古蹟園區，都相當開心。記者萬于甄／攝影
許多飼主得知寵物現在也能共遊台南各大古蹟園區，都相當開心。記者萬于甄／攝影

古蹟 台南 寵物

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