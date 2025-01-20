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春節來台南安平必看資訊 搭車、逛街、如廁好方便

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所公布春節期間安平古堡周邊地區，交通疏導圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所公布春節期間安平古堡周邊地區，交通疏導圖。圖／安平區公所提供

台南安平是假日遊客必到訪的景點，因應春節，安平區公所於1月29日大年初一起至2月2日初五，在安平開台天后宮對面停車場前設置「遊客服務台」除備有觀光導覽地圖等精美摺頁免費索取，並提供小吃景點介紹、出入交通動線引導等服務。

安平區長蕭泰華表示，新春連假期間，除設置旅遊服務台，另旅遊資訊中心（安平路790號）也有提供諮詢服務，民眾可善加利用，服務時間上午10點至下午6點。相關訊息均登載於安平區公所全球資訊網。機關放假日自1月25日至2月2日，如需查詢與申辦業務，請於2月3日上午8時起親洽或來電。

區公所今天也公布安平區春節周邊免費接駁車路線圖、春節期間安平古堡周邊地區行人及交通管制疏導示意圖、安平區春節廁所設置點，讓民眾參考並做好行前準備，快樂過春節。

台南市安平區公所公布春節期間臨時廁所放置地點。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所公布春節期間臨時廁所放置地點。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所公布春節期間免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所公布春節期間免費接駁車路線圖。圖／安平區公所提供

廁所 春節 景點

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