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台南7處易淹水區獲補助應急1.19億元防洪 拚年底前完成

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大內抽水站機組電力設備需補強。圖／台南市政府提供
大內抽水站機組電力設備需補強。圖／台南市政府提供

台南永康、善化、大內、官田、麻豆、鹽水等地有7處低窪地帶多年常遭水患，急需經費設置抽水設備升級、排水改善工程。台南市政府今天宣布爭取到這7處應急經費1.19億元，預計提升300公頃集水區防洪效益保護人口約1萬3千人，將續發包施工「力拚年底前完工」。

這次主要改善永康區蜈蜞潭排水、善化溪尾排水、鹽水大豐社區排水，官田橋頭港埤排水、湖山排水等5條排水路段，總計整治排水路約1.2公里。還將更新麻豆區東北勢抽水站老舊機組，預計增加每秒2.5噸抽水量能，並在大內抽水站增設600瓩發電機電力備源，確保災害期間抽水設備正常運作。

市府表示，這次中央補助9300萬元，市府配合款2600萬元將易積淹水熱點及未改善的排水瓶頸列為優先整治項目。

水利局表示，市府配合款已獲市議會支持並完成墊付程序，正全力推動相關工程陸續招標及發包，目標在年底前如期完工。推動多管齊下的治水對策，提升防洪韌性將淹水風險及災害損失降至最低。

永康區蜈蜞潭中排淤積待整治。圖／台南市政府提供
永康區蜈蜞潭中排淤積待整治。圖／台南市政府提供

台南 水利局 淹水

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