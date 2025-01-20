聽新聞
0:00 / 0:00
台南7處易淹水區獲補助應急1.19億元防洪 拚年底前完成
台南永康、善化、大內、官田、麻豆、鹽水等地有7處低窪地帶多年常遭水患，急需經費設置抽水設備升級、排水改善工程。台南市政府今天宣布爭取到這7處應急經費1.19億元，預計提升300公頃集水區防洪效益保護人口約1萬3千人，將續發包施工「力拚年底前完工」。
這次主要改善永康區蜈蜞潭排水、善化溪尾排水、鹽水大豐社區排水，官田橋頭港埤排水、湖山排水等5條排水路段，總計整治排水路約1.2公里。還將更新麻豆區東北勢抽水站老舊機組，預計增加每秒2.5噸抽水量能，並在大內抽水站增設600瓩發電機電力備源，確保災害期間抽水設備正常運作。
市府表示，這次中央補助9300萬元，市府配合款2600萬元將易積淹水熱點及未改善的排水瓶頸列為優先整治項目。
水利局表示，市府配合款已獲市議會支持並完成墊付程序，正全力推動相關工程陸續招標及發包，目標在年底前如期完工。推動多管齊下的治水對策，提升防洪韌性將淹水風險及災害損失降至最低。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言