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雲林春節交通管制路線出爐 朝天宮將湧進人潮...北港首推免費接駁車

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
草嶺櫻花季路線警方完成規畫。記者蔡維斌／翻攝
草嶺櫻花季路線警方完成規畫。記者蔡維斌／翻攝

本月25日至2月2日9天年假，雲林縣北港鎮朝天宮及各觀光景點將湧進大批車潮，雲林縣警局針對各大景點、主要道路及國道，今天完成交通疏導及管制規畫，並提供接駁服務及夜間國道免收費優惠，讓民眾安心出遊順利返鄉，縣長張麗善呼籲民眾多利用接駁車與替代道路。

草嶺本月29日至3月2日櫻花季，春節期間及例假日推出3條接駁車路線。山路狹窄，可利用沿線草嶺第1、第2停車場。草嶺雲220-1線、草嶺隧道口至青山坪農場及九芎神木全線等也將實施單向或雙向禁止停車管制。

台3線古坑綠色隧道，往古坑方向全面禁止路肩停車，可至228紀念公園等收費停車場，行人應依號誌或現場指揮通行斑馬線，以免危險。

北港朝天宮及武德宮周邊是每年人潮與車潮最多的朝拜景點，本月28日至2月12日每日8時至18時，朝天宮周邊中山路、民主路、仁和路、義民路、中正路部分路段管制改為徒步區。

公路總局水上工務段也將北港大橋重新標線，改為雙向各3混合車道，北側車道將作為進入第1停車場專用道；提醒從大橋「外側車道」排隊依序進入停車場，非參拜車輛，往嘉義方向可繞行特1線至民樂路轉文仁路接「媽祖大橋」往嘉義，北上車輛也可停放於南港水仙宮廣場再從北港觀光大橋步行至朝天宮。

縣府交工局表示，大年初一將啟動「北港環鎮接駁公車」，接駁站為北港武德宮、文化中心、鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第1停車場及1911好庫文化產業園區等7站。兩輛中型巴士周六、日及國定假日早上8點至下午6點行駛，每小時1班依需求滾動加開。

此外，本月31日及2月1日（初3、初4）13時至18時，高速公路北上匝道實施高乘載管制，3人以上小型車及特定車輛才可進入國道。1月31日至2月2日（初三至初五）每天10時至18時封閉國1虎尾交流道北上匝道，建議改道145乙線、台1線，夜間0至5時國道暫停收費。

高鐵雲林站區春節每天8時至22時實施車輛分流，所有進站車輛需右轉往站前東路再迴轉進入，接送車輛可利用站內收費停車場，30分鐘免費停車。

警方表示，春節期間將出動無人機監控交通，透過智慧交通中心遠端操作路口號誌，迅速應對突發狀況。民眾若遇塞車或事故可撥打110或05-5326154交通隊，警方將迅速處理並廣播路況，讓大家安心返鄉過年。

春節雲林縣車潮最多的北港朝天宮和武德宮，警方完成交通管制規畫。記者蔡維斌／翻攝
春節雲林縣車潮最多的北港朝天宮和武德宮，警方完成交通管制規畫。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮週邊部分道路將改為徒步區，禁止車輛進入。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮週邊部分道路將改為徒步區，禁止車輛進入。記者蔡維斌／攝影
雲林警方將出動空拍機隨時掌控春節期間各重要景點的交通路況。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方將出動空拍機隨時掌控春節期間各重要景點的交通路況。記者蔡維斌／翻攝
請遊客善用北港各停車場，並避開高車流路段。記者蔡維斌／翻攝
請遊客善用北港各停車場，並避開高車流路段。記者蔡維斌／翻攝
請遊客善用北港各停車場，並避開高車流路段。記者蔡維斌／翻攝
請遊客善用北港各停車場，並避開高車流路段。記者蔡維斌／翻攝

停車場 北港朝天宮 國道

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