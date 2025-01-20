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嘉縣新春交管訊息 來嘉走春順暢好心情

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
高鐵嘉義站附設停車場提供30分鐘停車免費服務，且不用下車繳費即可直接駛離。記者李宗祐／翻攝
高鐵嘉義站附設停車場提供30分鐘停車免費服務，且不用下車繳費即可直接駛離。記者李宗祐／翻攝

今年春節有9天連假，嘉義縣警局針對轄內觀光景點、風景遊憩區、傳統市場等，增派警力加強交通稽查及疏導，並適時透過手控號誌方式調節車流，以舒緩壅塞及回堵情形。

台18線阿里山公路，上山車流替代道路，從富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山。下山車流替代道路，往國三北上車輛建議改道行駛嘉126線接台3線往竹崎交流道；或經台18線隆興村十字路右轉台3線往竹崎交流道。

奮起湖地區，大年初一至初三上午9點至午5點管制，小客車於台18線63.4K處行駛替代道路經頂石棹前往奮起湖，返程一律行駛169線離開。阿管處於樂野服務區（台18線61K）大年初一至初四天上午9點至下午5時，有免費專車接駁前往奮起湖。

阿里山森林遊樂園區，林業署嘉義分署於1月25日至2月2日每天上午8點至下午6點時提供4輛免費專車，於台18線90K至95K接駁遊客往返遊樂區大門口。

太平雲梯及瑞里地區，太平雲梯遊客建議將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台3線轉166線前往，以分散162甲線及梅山地區車潮。

布袋高跟鞋教堂及觀光漁市場，車輛行駛替代道路往返（過布新橋後右轉順安路-左轉新興街-左轉海興街前往高跟鞋教堂）。

東石漁人碼頭，車輛由168線-彩霞大道前往；返程車輛沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

北港方向車輛如於北港大橋上回堵時，警方將引導159線東行往北港方向車輛改道往南行駛台19線，右轉嘉69線、145線由媽祖大橋前往北港地區；朴子地區沿台19線往北港方向車流，引導於145線路口左轉，沿145線經媽祖大橋往北港地區。

高速公路於大年初三、初四，每天下午1點至下午6點，實施高乘載管制，警方於國道1號嘉義系統交流道、水上交流道、民雄交流道、大林交流道及國道3號水上系統交流道、中埔交流道、竹崎交流道、梅山交流道，北上匝道進行管制疏導。

搭乘高鐵民眾於高鐵西路側下車，由第1、4號門進站；等候接駁民眾由第2、3號門出站，於保鐵五路候車。高鐵站附設停車場提供30分鐘停車免費服務，且不用下車繳費即可直接駛離。

嘉義縣警方執法無假期，今年迄今已取締闖紅燈332件、嚴重超速26件、酒駕39件，連假期間將持續執法。呼籲民眾出遊做好行前規畫，利用鄰近替代道路，避開易壅塞路段。

石棹奮起湖疏運路線圖。圖／嘉義縣警局提供
石棹奮起湖疏運路線圖。圖／嘉義縣警局提供
阿里山森林遊樂區疏運措施圖。圖／嘉義縣警局提供
阿里山森林遊樂區疏運措施圖。圖／嘉義縣警局提供
布袋高跟鞋教堂及觀光漁市場，車輛行駛替代道路線圖。圖／嘉義縣警局提供
布袋高跟鞋教堂及觀光漁市場，車輛行駛替代道路線圖。圖／嘉義縣警局提供
阿里山公路替代道路。圖／嘉義縣警局提供
阿里山公路替代道路。圖／嘉義縣警局提供
太平雲梯及瑞里地區建議路線圖。圖／嘉義縣警局提供
太平雲梯及瑞里地區建議路線圖。圖／嘉義縣警局提供
國道３號北上車輛替代路線。圖／嘉義縣警局提供
國道３號北上車輛替代路線。圖／嘉義縣警局提供
東石漁人碼頭，車輛由168線-彩霞大道前往；返程車輛沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。圖／嘉義縣警局提供
東石漁人碼頭，車輛由168線-彩霞大道前往；返程車輛沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣竹崎鄉奮起湖地區新春旅遊熱點，警方於初一至初三進行交管。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣竹崎鄉奮起湖地區新春旅遊熱點，警方於初一至初三進行交管。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警方將於阿里山公路重要路段進行交管。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警方將於阿里山公路重要路段進行交管。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣警方新春期間配合高速公路交管，圖為國道３號中埔交流道。記者李宗祐／翻攝
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北港 替代道路 高跟鞋教堂

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