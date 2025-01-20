嘉縣新春交管訊息 來嘉走春順暢好心情

今年春節有9天連假，嘉義縣警局針對轄內觀光景點、風景遊憩區、傳統市場等，增派警力加強交通稽查及疏導，並適時透過手控號誌方式調節車流，以舒緩壅塞及回堵情形。

台18線阿里山公路，上山車流替代道路，從富裕路-嘉139線-嘉135線-台3線接台18線上山。下山車流替代道路，往國三北上車輛建議改道行駛嘉126線接台3線往竹崎交流道；或經台18線隆興村十字路右轉台3線往竹崎交流道。

奮起湖地區，大年初一至初三上午9點至午5點管制，小客車於台18線63.4K處行駛替代道路經頂石棹前往奮起湖，返程一律行駛169線離開。阿管處於樂野服務區（台18線61K）大年初一至初四天上午9點至下午5時，有免費專車接駁前往奮起湖。

阿里山森林遊樂園區，林業署嘉義分署於1月25日至2月2日每天上午8點至下午6點時提供4輛免費專車，於台18線90K至95K接駁遊客往返遊樂區大門口。

太平雲梯及瑞里地區，太平雲梯遊客建議將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台3線轉166線前往，以分散162甲線及梅山地區車潮。

布袋高跟鞋教堂及觀光漁市場，車輛行駛替代道路往返（過布新橋後右轉順安路-左轉新興街-左轉海興街前往高跟鞋教堂）。

東石漁人碼頭，車輛由168線-彩霞大道前往；返程車輛沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

往北港方向車輛如於北港大橋上回堵時，警方將引導159線東行往北港方向車輛改道往南行駛台19線，右轉嘉69線、145線由媽祖大橋前往北港地區；朴子地區沿台19線往北港方向車流，引導於145線路口左轉，沿145線經媽祖大橋往北港地區。

高速公路於大年初三、初四，每天下午1點至下午6點，實施高乘載管制，警方於國道1號嘉義系統交流道、水上交流道、民雄交流道、大林交流道及國道3號水上系統交流道、中埔交流道、竹崎交流道、梅山交流道，北上匝道進行管制疏導。

搭乘高鐵民眾於高鐵西路側下車，由第1、4號門進站；等候接駁民眾由第2、3號門出站，於保鐵五路候車。高鐵站附設停車場提供30分鐘停車免費服務，且不用下車繳費即可直接駛離。