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嘉縣抽驗118件春節應景食品 全數合格

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局為於賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為於賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣衛生局為保障消費者採購年節食品的衛生安全，至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品，抽驗蔬果、肉製品、魚肉煉製品、休閒食品、南北年貨等應景食品118件全數合格。

縣衛生局表示，市售年貨食品常見的合法食品添加物有防腐劑、甜味劑、保色劑等，防腐劑能防止食品腐敗變質，常用於魚肉製品、醃漬品、糕餅、果汁及醬料等，過量食用恐影響代謝平衡，增加肝腎負擔及致癌風險。

甜味劑常使用於飲品、糖果、瓜子、蜜餞等，攝入過量易引起腹瀉等腸胃問題；保色劑（亞硝酸鹽）常用於香腸、火腿、培根等肉製品，長期過量食用恐增消化道癌症風險。

衛生局表示，檢驗項目包括農藥殘留、乙型受體素、防腐劑及甜味劑等，全數與規定相符。

衛生局長趙紋華呼籲，食品製造業者應確實控管製售品質衛生，並均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，而賣場及一般販售業則應落實自主管理，遵行先進先出等原則。

縣長翁章梁提醒，購買年貨時，應選擇信譽良好的商家，注意產品包裝完整性與標示資訊，避免購買來源不明、過於鮮豔和白皙的產品，於保存期限內儘快食用完畢，也建議多食用當季新鮮蔬果，減少攝取加工食品。

抽驗結果公布於衛生局網站，首頁「機關業務」下「主題專區」的「食（藥）品安全報你知」供民眾參考，任何食安問題電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613洽詢。

嘉義縣衛生局至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為保障消費者採購年節食品的衛生安全，至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為保障消費者採購年節食品的衛生安全，至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為保障消費者採購年節食品的衛生安全，至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局為保障消費者採購年節食品的衛生安全，至賣場、超市、傳統市場等販售通路抽驗年節食品。 圖／嘉義縣政府提供

年貨 衛生局 防腐劑

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