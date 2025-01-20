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嘉大腫瘤疫苗測試傳喜訊 罹癌小鼠腫瘤細胞清除、長新毛髮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
禾宇特治療型腫瘤疫苗產品在嘉義大學臨床前測試結果相當成功。圖／嘉義大學提供
禾宇特治療型腫瘤疫苗產品在嘉義大學臨床前測試結果相當成功。圖／嘉義大學提供

嘉義大學農業生物科技學系助理教授張文興實驗室進行臨床前試驗治療型腫瘤疫苗，罹癌小鼠腫瘤細胞完全清除、長出新毛髮。張文興表示，使用疫苗來處理人類腫瘤的可行性得到強力支持。生技公司總經理江昱德表示，將盡快完成人體測試，以造福罹癌患者。

助理教授張文興與禾宇特生技公司近年進行多項產學合作計畫，包括灌食山葵對小鼠全血球數量變化之分析；葵地淇、化石草及神秘果產品多醣體之含量分析等。其中，治療型腫瘤疫苗產品近日在張文興助理教授的實驗室進行臨床前試驗，意外地相當成功，可以把小鼠的腫瘤細胞完全清除。

張文興說明腫瘤疫苗在實驗室進行臨床前試驗的運作原理，由腫瘤細胞提供抗原，製成腫瘤疫苗；將疫苗打入罹癌的動物（小鼠），經過2個星期，動物體內會產生腫瘤細胞的專一性抗體與殺手T細胞；經由個體的免疫系統，把腫瘤細胞完全清除。

張文興表示，臨床前測試結果顯示，治療型腫瘤疫苗產品可以把小鼠的腫瘤細胞徹底除掉，同時讓腫瘤造成的傷口完全修復並長出新的毛髮。腫瘤會降低人類的平均壽命，更造成醫療資源上的嚴重負擔，治療型腫瘤疫苗在臨床前測試的成功，讓使用疫苗來處理人類腫瘤的可行性得到強力支持。

禾宇特生技公司總經理江昱德表示，禾宇特專注於山葵各式產品的開發，主要營業項目為草本植物山葵等奈米萃取。將盡快完成治療型腫瘤疫苗產品在台灣及美國FDA臨床3期的人體測試，以造福罹癌患者。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大「中草藥綠色萃取技術」團隊以突破性的綠色溶劑應用研究榮獲2024年第21屆國家新創獎，第三度榮獲國家新創獎，展現嘉大教師在中草藥應用與創新醫材開發上的卓越成就。嘉大將持續與國家中醫藥研究所等產官學研各界合作，為成立(中)醫學院推動台灣本土中草藥研發及人才培育做出貢獻。

嘉義大學校長林翰謙（中）、禾宇特生技公司總經理江昱德（右）及農業生物科技學系助理教授張文興（左）合影。圖／嘉義大學提供
嘉義大學校長林翰謙（中）、禾宇特生技公司總經理江昱德（右）及農業生物科技學系助理教授張文興（左）合影。圖／嘉義大學提供

嘉大 疫苗 腫瘤

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