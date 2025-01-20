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台南新春計程車運價加成費用公布 24日起加收銅板價

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南新春計程車運價加成費用今曝光，南市交通局表示，自24日起至2月2日新春期間，南市計程車運費將加收銅板價50元。圖／南市交通局提供
台南新春計程車運價加成費用今曝光，南市交通局表示，自24日起至2月2日新春期間，南市計程車運費將加收銅板價50元。圖／南市交通局提供

農曆春節將屆，台南市計程車過年期間將循往例加成收費，南市府交通局今也公布加收費用，計程車運價春節期間將依原運價加收50元，以維護市場秩序和市民權益。

交通局表示，依照南市計程車運價規定，今年度春節加成期間從24日凌晨零時起至2月2日晚上12點止，共計10天，代表自農曆除夕前4天至大年初五，除分別依平常日的白天、夜間運價（晚上11點至凌晨6點加2成）計費外，再依原運價再多加50元。

交通局提醒，現行計費表均內建有春節加成功能，計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成，若未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，並請民眾直接按照計費表所顯示金額支付車資即可。

交通局也說，春節假期，市民外地工作返鄉或外出訪友拜年、踏青機會增加，民眾搭乘計程車機會也大為增加，為避免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者損失，近年來特別統一規定加價標準，協調業者同步於期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元銅板價，以維護市場秩序和市民權益。

交通局強調，今年春節假期共9天，考量假期前陸續有部分民眾已提前返鄉，台南費率與共同生活圈的高雄市同步，加成期間也同樣訂為10天，加成費率也相同，避免民眾混淆，同時有助兩地往來交流。

交通局表示，為督促計程車業者遵守計程車收費規定，民眾也可共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，民眾可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，並向市民服務熱線、南市警察局交通大隊及南市公運處等機關申訴。

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