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嘉市熱區增4處科技執法

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市新增4處科技執法路口，圖為嘉義女中前「垂楊路文化路口」，取締不停讓行人最高罰6千。記者李宗祐／攝影
嘉義市新增4處科技執法路口，圖為嘉義女中前「垂楊路文化路口」，取締不停讓行人最高罰6千。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府改善熱區路口交通，嘉義女中前的垂楊路與文化路口行人多、高鐵大道與埤竹路口常見快車道違規右轉，另，忠孝路與義教街口、忠孝路與博東路口都不時有機車「鬼切」左轉，4處都增設科技執法，議員認同能有效警惕。

嘉市警局交通隊表示，裝科技執法通常是違規車禍率高的地方，嘉義女中接近文化路商圈，上下學時段學生也多，常有汽機車不禮讓行人，垂楊路與文化路口增加科技執法，取締車輛經過路口不暫停讓行人先穿越。

高鐵大道北向右轉埤竹路口，可通往魚市場，或接北港路再上國道一號，然而常有汽車沒有事先切往慢車道，直接在快車道違規右轉，造成交通事故，於是加強取締快車道右轉彎；忠孝路則是嘉市較特殊路段，慢車道經常有機車「鬼切」左轉，造成後方直行車反應不及，而造成擦撞事故，為此忠孝路與義教街、博東路兩個路口，都嚴查機車未依規定兩段式轉彎。

交通隊表示，依法不停讓行人最高罰6千元、機車未依規定二段式左轉及快車道違規右轉彎，最高則罰1800元。市議員鄭光宏表示，而且經過統計這些常是肇事率高路口，科技執法可以針對常發生事故違規態樣有效警愓，也能節省警力，讓警方有餘力維護治安、交通。

科技執法 行人 車道

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