台南竹溪禪寺 展出佛像、名匾

創立逾360年的台南市竹溪禪寺去年重建落成，歷年留下文物4千多件，昨起辦佛教文物展，包括號稱台南3大名匾之一的「了然世界」匾，還有年代久遠的明朝觀音坐像、名家鑄銅觀音立像；廟方表示，與台灣歷史發展相關。

竹溪禪寺表示，文物館從2樓到4樓為歷年古物展出空間，5樓則作為藏經閣使用，本次文物展以匾額、文獻與佛像為主，展出分兩大部分，其一為跨時空展出竹溪禪寺歷代佛像，第二部分是跨世紀文物，一覽竹溪禪寺從清代乾隆、嘉慶與光緒年間直至近代第5次重建過程等歷史。

竹溪禪寺住持資定法師說，寺中整理出的文物約逾4千件，「了然世界」匾以楷書寫成，寬約192.5公分、高約65公分，樹立確切年代不詳，但從史料中研判至少有98年歷史，寓意為可細觀大千、洞悉萬物，達到大徹大悟真理的佛學境界，與台南首廟天壇的「一字匾」、台灣府城隍廟「爾來了」被推崇為府城3大名匾。

另，年代久遠的明朝觀音坐像、名家鑄銅觀音立像，以及不同年代的牌匾與佛像等，除述說古寺的故事，也是與台灣歷史發展息息相關。

市長黃偉哲、立委陳亭妃等人參加佛教文物展開展，廟方解釋，整修時特地在大殿後方規畫建造4層樓高的竹溪禪寺文物館，並由成大建築系榮譽教授傅朝卿以「台南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展」策展，即日起展至4月4日，每周六、日、一的上午9點半至11點半及下午2點至4點半開放參觀。