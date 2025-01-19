聽新聞
0:00 / 0:00
台江老中青彈唱迎新春 500多名親師生台南廟口學習博覽會展成果
台南社大台江分校500多名親師生，今天下午齊聚海尾朝皇宮，舉辦台江廟口學習博覽會，迎接小龍年。老中青共組的合唱班與竹笛班，演唱草螟仔弄雞公，美麗的歌聲，令鄉親驚豔。親師生以音樂舞蹈藝術展演，營造台江文化年。
台江分校表示，大廟興學致力營造學習型的台江村落社區，一村一廟一樂團，一村一廟一學堂，讓鄉親市民可以就近學習，去年各班接力前往台江十六寮的廟口，策辦謝神音樂會、廟口揮毫送春聯行動，最終場在今天下午，30幾個音樂舞蹈藝術班級，500多名親師生，透過「台江廟口學習博覽會」呈現成果。
博覽會上有絹印班印紅包及Team Taiwan」紀念T、書法班揮毫送春聯，薩克斯風及二胡村廟樂團，接力演奏，親子舞蹈班同學化身蝴蝶，在廟口翩翩起舞。
會中頒發「彩繪大廟興學平安燈」，共有數十名台江學生以台江生態及村落美學創作平安燈獲獎，海佃國小郭芳朱、安慶國小羅智韋、海東國小蘇建銘、安南國中蔡佳宏等多位校長，共同陪伴學生，一起參加這場廟口學習博覽會，實際體驗台江在地藝術文化的美感經驗。
創作「Team Taiwan」絹印版的葉梅音說，台江廟口學習博覽會來了許多鄉親來體驗絹印，其中一名鄉親當場脫下T恤 ，現場絹印「Team Taiwan」，還有民眾趕回家拿袋子來印，十分開心。
海佃國小校長郭芳朱說，歲末鄉親扶老攜幼，在廟口聽在地音樂，十分感人，更有書法絹印等在地文化藝術展演，對台江孩子認識家鄉文化，很有幫助，是一場很棒的廟口學習博覽會。
安慶國小校長羅智韋表示，台江是很有文化的地方在地文化是靠著大廟、學校、親師生共同學習創作，文化才能綿延，這一場假日的台江廟口文化饗宴，令人感動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言