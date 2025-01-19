嘉市衛生所農曆年前加開夜間門診 提供疫苗接種
嘉義市東、西區衛生所農曆年前加開2場夜間門診，21日下午5時至7時30分在西區衛生所、23日下午5時30分到8時在東區衛生所，提供流感、肺炎鏈球菌、COVID-19等疫苗接種服務。
嘉義市衛生局今天發布新聞稿表示，滿6個月以上民眾可接種流感疫苗、滿12歲以上可接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、滿65歲以上可接種肺炎鏈球菌疫苗。市民接種疫苗可獲精美好禮1份。
衛生局長廖育瑋指出，由於病毒易發生變異，過去曾感染過COVID-19、曾接種原始株或雙價疫苗免疫保護力已嚴重不足，目前國內提供的新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax兩種不同製程的疫苗，均安全有效，建議民眾接種新病毒株新冠JN.1疫苗，以增強自身保護力。
另外，提醒曾經確診者須間隔3個月後才能接種新冠疫苗，如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。
廖育瑋說，JN.1疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請民眾儘早接種，保護自己與家人，健康平安迎新年。
有關流感及COVID-19疫苗合約醫療院所等相關訊息可至衛生局官網查詢；也歡迎電洽衛生局詢問，電話05-2338066。
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