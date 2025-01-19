走春來嘉縣觀光工廠 親子DIY、學習農業文化、釀製梅子酒

嘉義縣文化觀光局推薦民眾新春到嘉義縣觀光工廠走走，無論是親子出遊、情侶約會還是家庭旅遊，都能找到適合的活動，透過多樣體驗，為春節假期增添樂趣。

文化觀光局表示，民雄鄉金桔農莊是親子DIY的好去處，可參加風鈴彩繪，發揮創意設計風鈴，或是動手製作金桔果醬。卡普秀醫美觀光工廠及嘉義酒廠「醫美、酒香雙體驗」，卡普秀醫美觀光工廠將科技與美學結合，參觀即可獲得小禮物，喜愛酒類文化的遊客可造訪玉山大曲嘉義酒廠，了解台灣酒類的釀造故事，選購酒品作為年節伴手禮。

東石鄉的余順豐花生觀光工廠全年無休，展示花生產品製作過程，是學習農業文化的好地方；鹿草鄉的冷研碳索館充滿現代感，能看見吹泡泡的樹和乾冰瀑布。

大埔美園區匯集多家觀光工廠，包括唯美的佐登妮絲城堡、音樂迷不可錯過的卡羅爾銅管樂器觀光工廠，寵物、親子、性別友善的蓋婭莊園，還有丸聚星球、老楊方城市。

佐登妮絲城堡的歐式建築是家庭聚餐與拍照打卡的首選；丸聚星球提供DIY活動，讓大小朋友一起享受手作樂趣。

番路鄉的欣欣水泥森活園，展示水泥工藝，也能參加DIY活動，用水泥創造生活小物；梅山鄉的梅問屋梅子元氣館，可參與製作梅子糖或釀製梅子酒DIY。