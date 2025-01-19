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動員全台義工助弱勢修屋 從屋頂到地板90多人一天就修好交屋

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋，縣長張麗善關心修繕後的狀況。記者陳雅玲／攝影
台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋，縣長張麗善關心修繕後的狀況。記者陳雅玲／攝影

台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋。雲林縣政府2023年啟動「弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，結合公私部門展開老舊房舍修繕工作，至今已協助103戶，縣長張麗善感謝義工團無私付出。

台灣善種子義工團昨協助虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，屋主李姓婦人與兒子同住，都是中度身心障者，義工團理事林其茂表示，事先會勘時，發現該屋從廚房到廁所都在漏水，且電線設備老舊，有走火之虞，家具也損壞，難以居住。

林其茂表示，義工團動員90多人，自行出住宿費、保險費、交通費、餐飲費，從全台各地趕來，用了一天的時間，將房子「從天上到地上都修繕過了」，包括屋頂漏水的部分已更換磚瓦，電線線路、插座、冷氣和所有照明的管線都全部換新了，衛浴設備和管線，就連家具、家電都一併換新。

虎尾鎮長林嘉弘表示，李姓屋主以回收維生，兒子在加油站工作，生活辛苦，下溪里長張美華多次訪視，發現家裡都會漏水，生活品質非常的差，感謝義工團協助，讓屋主李姓母女能在農曆年前入厝，安穩生活。

張麗善表示，縣府啟動防寒防餓雙B計畫至今，透過社政、戶政、警消、衛政、村里長及村里幹事展開普查，以雷達式掃描清查需要關懷服務的家庭，已發現有200戶房子需要修繕，現已完成住屋修繕103戶。

她很感謝台灣善種子義工團長期以來跟縣府合作，改善很多低收、中低收甚至邊緣戶的房子，他們全力付出，有錢出錢、有力出力，給很多的弱勢族群溫暖跟關懷。

台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋。記者陳雅玲／攝影
台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋。記者陳雅玲／攝影
台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋，縣長張麗善（中）、虎尾鎮長林嘉弘（右）關心修繕後的狀況。記者陳雅玲／攝影
台灣善種子義工團昨動員協助雲林縣虎尾鎮一中低收入戶修繕房屋，今天交屋，縣長張麗善（中）、虎尾鎮長林嘉弘（右）關心修繕後的狀況。記者陳雅玲／攝影

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