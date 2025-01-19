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嘉市新增4處科技執法 加強取締不禮讓行人、兩段左轉及快車道右轉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市新增4處科技執法路口，圖為嘉義女中前「垂楊路文化路口」，取締不停讓行人最高罰6千。記者李宗祐／攝影
嘉義市新增4處科技執法路口，圖為嘉義女中前「垂楊路文化路口」，取締不停讓行人最高罰6千。記者李宗祐／攝影

嘉義市新增4處科技執法路口，從原本15處增至19處，新增4處路口取締不禮讓行人、機車未兩段式左轉，還有快車道右轉；警方呼籲用路人遵守交通規則行車平安，以免遭開單受罰，快過年了不要和自己荷包過不去。

新增的4處科技執法路口分別位於，嘉義女中前「垂楊路文化路口」，取締項目，「行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停行人穿越時，不暫停讓行人先通過者 」。

「忠孝路與義教街口」、「忠孝路與博東路口」2處科技執法，執法項目，機車未依規定兩段式轉彎」。

另外在「高鐵大道與埤竹路口」，這個路口增設的科技執法，取締「道路有畫分島，畫分快慢車道，在快車道右轉彎」。

嘉義市交通隊表示，裝設科技執法的地方，通常都是該項違規車禍率高的地方，嘉義女中前常有不禮讓行人事件，且上下學時段學生多，增設科技執法保護行人安全。忠孝路是嘉義市較特殊路段，常有機車「鬼切」左轉，造成後方直行車反應不及。高鐵大道與埤竹路口常有快車道汽車直接右轉，造成交通事故，駕駛人要先駛入慢車道後再右轉。

交通隊表示，依法不停讓行人最高罰6千、機車未依規定二段式左轉及快車道違規右轉彎最高罰1千8百元。

科技執法 行人 車道

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