蕨類也能成春聯 台南山上水道博物館首辦揮毫迎新春

農曆春節腳步來臨，近期台南各地有許多「揮毫迎新春」活動，且搭上棒球12強活動，今年「台灣尚勇」4個字更成為春聯最夯用字；台南山上花園水道博物館今與長榮大學書法藝術學系攜手寫春聯，更與植栽業者種植蕨類打造另類春聯，不少遊客直呼增添新春喜慶氛圍。

館方表示，今年舉辦「揮毫迎新春」活動，由長榮大學書法系師生在百年歷史的快濾桶室揮毫，讓剛硬的建築多了人文氣息，吸引不少遊客登記索取，其中，民眾最愛春聯用字除應景的「福」、「春風得意」、「歲歲平安」外，熱門的「台灣尚勇」更相當受到歡迎。

水道博物館揮毫迎新春活動由曾經為總統府寫過春聯的江柏萱帶隊，她也提到，多年來一直在高鐵舉辦寫春聯活動，這次是首度進入山區，能夠在這樣充滿文化意涵的地方舉辦活動，是一次難得的經驗，看到大家拿著春聯開心的模樣，相信師生們都感到非常有成就感。

其中，來自高雄的張先生與家人今專程前來參加活動，他開心地說，「手寫的春聯特別有溫度，比起印刷的更加珍貴，掛在家裡更是年味十足。」一旁的小朋友更驚嘆於毛筆的運用，對於書法藝術表現出極大的興趣。

此外，水道博物館方今年也和植栽業者舉辦「桃紅柳綠迎春綠植上板」體驗活動，在充滿喜氣的大紅色木板上，種植各種蕨類，吸引不少遊客參加，透過自己DIY動手準備新春布置，別有一番趣味。