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蕨類也能成春聯 台南山上水道博物館首辦揮毫迎新春

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
除了用毛筆揮毫寫春聯外，山上花園水道博物館也與植栽業者合作，透過指導民眾種植蕨類，打造另類春聯。記者萬于甄／攝影
除了用毛筆揮毫寫春聯外，山上花園水道博物館也與植栽業者合作，透過指導民眾種植蕨類，打造另類春聯。記者萬于甄／攝影

農曆春節腳步來臨，近期台南各地有許多「揮毫迎新春」活動，且搭上棒球12強活動，今年「台灣尚勇」4個字更成為春聯最夯用字；台南山上花園水道博物館今與長榮大學書法藝術學系攜手寫春聯，更與植栽業者種植蕨類打造另類春聯，不少遊客直呼增添新春喜慶氛圍。

館方表示，今年舉辦「揮毫迎新春」活動，由長榮大學書法系師生在百年歷史的快濾桶室揮毫，讓剛硬的建築多了人文氣息，吸引不少遊客登記索取，其中，民眾最愛春聯用字除應景的「福」、「春風得意」、「歲歲平安」外，熱門的「台灣尚勇」更相當受到歡迎。

水道博物館揮毫迎新春活動由曾經為總統府寫過春聯的江柏萱帶隊，她也提到，多年來一直在高鐵舉辦寫春聯活動，這次是首度進入山區，能夠在這樣充滿文化意涵的地方舉辦活動，是一次難得的經驗，看到大家拿著春聯開心的模樣，相信師生們都感到非常有成就感。

其中，來自高雄的張先生與家人今專程前來參加活動，他開心地說，「手寫的春聯特別有溫度，比起印刷的更加珍貴，掛在家裡更是年味十足。」一旁的小朋友更驚嘆於毛筆的運用，對於書法藝術表現出極大的興趣。

此外，水道博物館方今年也和植栽業者舉辦「桃紅柳綠迎春綠植上板」體驗活動，在充滿喜氣的大紅色木板上，種植各種蕨類，吸引不少遊客參加，透過自己DIY動手準備新春布置，別有一番趣味。

文化局代理局長林韋旭強調，跨界合作不僅能讓水道博物館更加貼近大眾，也能讓傳統文化在新世代中傳承下去，期盼未來能舉辦更多類似活動，讓更多人感受到台南這座文化古都的魅力與新春的喜悅。

台南山上花園水道博物館今與長榮大學書法藝術學系師生攜手合作寫春聯，其中因搭上棒球熱潮，今年「台灣尚勇」成為最熱門的春聯用字。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館今與長榮大學書法藝術學系師生攜手合作寫春聯，其中因搭上棒球熱潮，今年「台灣尚勇」成為最熱門的春聯用字。記者萬于甄／攝影

博物館 春聯 長榮大學

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