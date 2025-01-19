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台灣首座佛寺 台南竹溪禪寺4000餘件文物曝光開展

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南竹溪禪寺堪稱為台灣首座佛寺，竹溪禪寺今起舉辦舉辦佛教文物展，市長黃偉哲、立委陳亭妃也到場共襄盛舉。圖／民眾提供
台南竹溪禪寺堪稱為台灣首座佛寺，竹溪禪寺今起舉辦舉辦佛教文物展，市長黃偉哲、立委陳亭妃也到場共襄盛舉。圖／民眾提供

創寺已逾360年歷史的台南竹溪禪寺，堪稱為台灣首座佛寺，去年順利重建落成，歷年來留下的文物也受到系統性整理與保護，約達4000多件，竹溪禪寺今起舉辦舉辦佛教文物展，市長黃偉哲、立委陳亭妃也到場共襄盛舉，並邀請民眾一起欣賞古寺的故事。

竹溪禪寺住持資定法師表示，寺中整理出的文物約逾4000件，除號稱台南三大名匾之一的「了然世界」匾外，年代久遠的明朝觀音座像與名家鑄銅觀音立像，以及不同年代的牌匾與佛像等，除述說古寺的故事，也是與台灣歷史發展息息相關。

竹溪禪寺提到，為讓300多年來的歷史文物有機會與民眾相見，在整修時特地在大殿後方規畫建造4層樓高的「竹溪禪寺文物館」，並由成大建築系榮譽教授傅朝卿，以「台南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展」為主題策展，即日起展至4月4日，每周六、日、一的上午9點半至11點半及下午2點至4點半開放參觀。

竹溪禪寺也說，文物館從2樓到4樓為歷年古物展出空間，5樓則作為藏經閣使用，本次文物展以匾額、文獻與佛像為主，展出分兩大部分，包含跨時空展出竹溪禪寺歷代佛像；第二部分為跨世紀文物，一覽竹溪禪寺從清代乾隆、嘉慶與光緒年間直至近代第5次重建等過程歷史。

佛教 台南 文物

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