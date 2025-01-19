西螺福興宮冬令營登場 小朋友喊：每年都要來
雲林縣西螺福興宮每年寒暑假舉辦成長營活動，今年冬令營有150名額，開放報名半小時即額滿，甚至有家長從桃園來報名，昨今活動登場，以世界美食大冒險為主題，帶領孩子體驗世界各地文化及異國風味。
福興宮冬令營登場，來自全台各地的小朋友一起展開寒假探險活動，福興宮董事長楊文鐘表示，世界美食大冒險是今年營隊的核心，透過精心設計的課程，探索來自不同國家的特色料理，並學習各地的文化故事。
楊文鐘表示，福興宮冬令營已是地方年度的重要活動之一，由大專院校學生協助為孩子們打造了寓教於樂的學習環境，每年都吸引許多小朋友參加，甚至有小朋友說，國小畢業前每年都要來，廟方秉持傳承信仰與文化的使命，將太平媽祖的精神帶入孩子們的生活中。
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