西螺福興宮冬令營登場 小朋友喊：每年都要來

雲林縣西螺福興宮每年寒暑假舉辦成長營活動，今年冬令營有150名額，開放報名半小時即額滿，甚至有家長從桃園來報名，昨今活動登場，以世界美食大冒險為主題，帶領孩子體驗世界各地文化及異國風味。

福興宮冬令營登場，來自全台各地的小朋友一起展開寒假探險活動，福興宮董事長楊文鐘表示，世界美食大冒險是今年營隊的核心，透過精心設計的課程，探索來自不同國家的特色料理，並學習各地的文化故事。