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影／台南新化年貨大街熱鬧登場 樂抽冰箱、電動機車等大獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新化年貨大街熱鬧登場，大批民眾湧入採買現場水泄不通。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，大批民眾湧入採買現場水泄不通。記者周宗禎／攝影

台南新化年貨大街「蛇行錢來 FUN 新化」下午在新化武德殿前開賣，湧入大量各地遊客民眾現場水泄不通。市長黃偉哲與日本土浦市長安藤真理子等為活動揭開精彩序幕，並抽出冰箱、電動機車、白金鑽戒等獎品，發送紅包發財金與大家同歡迎新年。

新化年貨大街今年攤位多委外廠商，共約有130攤參與，包含有各式各樣的年節美食與特色商品。將數位行銷融入傳統市集，推出創新的「攤商數位行銷券」，同時提升購物便利與互動體驗。活動期間消費者只需在攤位掃描QR Code即可完成登錄消費金額，參與現場抽獎活動，不僅購物更便捷，還能輕鬆參加抽獎。

數位行銷券活動也與「台南購物節」抽獎結合，提供參與者「雙重中獎」機會，只要在活動現場消費掃數位行銷券QR Code，還有機會抽中宏佳騰電動機車、iphone手機、掃地機器人、氣炸鍋等多項大獎，消費者買越多，中獎機會越大。

今年新化年貨大街以「蛇行錢來 FUN 新化」為主題，營造熱鬧的新年氛圍，象徵參與活動的民眾能「放心買、放心玩、FUN心抽」。活動藉串聯區公所、在地商圈、年貨攤商及民間社團，不僅促進當地觀光商機，也讓大家沈浸在濃厚年節氣息。

活動期間大目降廣場周邊設計布置蛇年主題吉祥物打卡牆，以及武德殿周遭光環境布置，凡於現場拍照打卡送限量蛇年紅包發財金，吸引民眾前來新化感受年節魅力。

活動新化國小舞獅隊開場，「台南的日本友誼市」茨城縣土浦市長安藤真理子專程率團來訪新化年貨大街，體驗「專屬台南的人情味」，立委陳亭妃、市議員余柷青、陳碧玉與李偉智也到場共襄盛舉。

新化年貨大街熱鬧登場，社長黃偉哲發紅包邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，社長黃偉哲發紅包邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，大批民眾湧入採買現場水泄不通。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，大批民眾湧入採買現場水泄不通。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，社長黃偉哲發紅包邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影
新化年貨大街熱鬧登場，社長黃偉哲發紅包邀大家來新化採買迎接好年。記者周宗禎／攝影

台南 年貨大街 蛇年

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