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嘉市年貨大街開賣買氣強強滾 每天可抽萬元現金及手機等大獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影

嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾，許多民眾雙手提滿年貨，有第2年參與攤商開心分享，去年賣到來不及備料，今年備足原料，攤商賣得開心、民眾買得滿意。

市長黃敏惠、立委王美惠、林倩綺及多位議員、貴賓為活動敲響銅鑼，宣布開場，大批市民熱烈採購，多攤店家隊伍大排長龍，有攤商分享今年第2年參加，生意「非常好」，去年賣到來不及備貨，今年比去年準備更多原物料，希望過年前為自己加薪。

林姓女子與丈夫雙手提滿年貨，連續2年採買送親朋好友的年貨，她說，今年攤商更多元好買，非常方便。黃敏惠帶頭衝買氣，加碼抽出10份千元紅包，期待4天活動排隊人潮絡繹不絕，讓市民買得開心，店家賺得開心，活動期間有許多表演團體輪番上陣，還有限量發送的書法春聯、趣味燈籠DIY。

黃敏惠說，去年辦年貨大街，初登場獲得市民及店家熱烈好評。今年第2屆年貨大街再升級、更好買，邀集55攤各具特色店家，含嘉市排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨及特色年菜。

活動期間現場消費單筆滿300元獲1張摸彩券，每天有機會抽中萬元現金及多樣好禮，最終日摸彩還有iPhone16 pro等多項大獎，歡迎民眾把握4天年貨大街家，來嘉採買過好年。

建設處說，除年貨大街，還有東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區 (路)段、永和街設攤區 (路)段、魚市場、果菜市場及新二通等商圈，都有各式各樣的年菜及豐富的新鮮食材可以購買。詳情請見年貨大街網站 (https://chiayinewyear.vrworld.com.tw/）。

嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影
嘉義市年貨大街上午開賣，一連4天早上9時半到下午5時，55家優質攤商在文化路中央廣場展售，人潮滿滿，買氣強強滾。記者魯永明／攝影

年貨大街 攤商 黃敏惠

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