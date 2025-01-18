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喜迎金蛇年 台南市新化年貨大街揭幕

中央社／ 台南18日電

年關將近，台南市新化年貨大街今天揭幕，攤商雲集，全場約設有130個攤位，還抽獎送出多項好禮，喜迎金蛇年。

新化年貨大街是新化區每年農曆春節前重頭戲，逐漸發展成全市性年關焦點活動，今年邁入第14年，在新化武德殿前登場，以「蛇行錢來．FUN新化」為主題；台南市長黃偉哲今天下午到場揭開活動序幕，台南市友誼市-日本茨城縣土浦市長安藤真理子也率團到訪。

黃偉哲說，新化年貨大街是台南市春節重要代表活動之一，攤位多元豐富，多項好康優惠可供選擇，販售商品也經過健康衛生檢驗，讓大家安心購買。

市府新聞稿指出，2025新化年貨大街透過數位行銷融入傳統市集，推出「攤商數位行銷券」，提升購物便利性與互動體驗，還能參加現場抽獎活動，輕鬆便捷；活動更串聯在地商圈、年貨攤商及民間社團，促進觀光商機，沉浸濃厚年節氣息中。

市府表示，今年新化年貨大街攤位由委外廠商負責，相關設備和費用收取在合理範圍內，市府也透過協調溝通，全力宣傳及招商，帶動整體活動效益，促進買氣收益與經濟發展。

年貨大街 攤商

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