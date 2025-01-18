快訊

康芮颱風、地震入題！114學測自然解答看這裡 考生燒腦、師評高分不易

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義新港鄉首屆親子焢窯 吸引逾2千人下田體驗農村樂趣

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田同樂。圖／民眾提供
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田同樂。圖／民眾提供

嘉義縣新港鄉親子焢窯今天盛大登場，吸引逾2千人參加，大家一起下田堆窯，生火等待土塊轉變成橙黃色，將玉米、地瓜及棒棒腿等食材放入悶熟，孩子們趁空檔到旁邊稻田奔跑，爬到稻草卷上玩耍拍照，體驗農村樂趣，也創下嘉義縣最多人焢窯紀錄。

現代人很少有機會體驗農村樂趣，不少家長帶著孩子都是第一次焢窯，大家小心翼翼地堆疊土堆，一個不小心土窯就會倒塌，此起彼落發出「哇」的聲音，又重整旗鼓繼續堆土。孩子們開心的說，看著小石塊慢慢堆疊成土窯，很有成就感。

親子焢窯活動由議員黃啟豪發起，原先預估提供約1千個名額讓民眾報名，但因報名非常踴躍，原先準備4分農地不夠用，又向臨田借用4分地，共整理8分地讓民眾焢窯；在等待開窯空檔，黃啟豪發送小飛機給每個孩子，大家開心地在田裡射飛機。

等待約1個小時悶窯，放入土窯食材已經熟成，大家興奮地開窯取出食材，除了有雲林縣水林鄉的蕃薯、新港的甜玉米，還有國內知名雞肉大廠提供小雞翅及小棒腿；另也有滷肉飯、烤香腸、苦茶油雞等現煮食物，就怕大家吃不夠、沒吃飽。

黃啟豪說，親子焢窯由新港、民雄國小學童以家庭為單位報名參加，帶孩子體驗早期農忙後「堆窯焢薯」歡樂場景，也有社區長輩組隊同樂，2千人齊聚焢窯相當歡樂，也創下嘉義縣最多人焢窯紀錄，未來將持續重視親子活動，舉辦各種不同型式親子活動。

嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田堆土窯，一起品嘗新鮮在地食材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田堆土窯，一起品嘗新鮮在地食材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，有許多孩子在稻田奔跑、爬上稻草卷玩耍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，有許多孩子在稻田奔跑、爬上稻草卷玩耍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，有許多孩子在稻田奔跑、爬上稻草卷玩耍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，有許多孩子在稻田奔跑、爬上稻草卷玩耍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田同樂。圖／民眾提供
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田同樂。圖／民眾提供
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田堆土窯，一起品嘗新鮮在地食材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉親子焢窯今天登場，吸引逾2千人下田堆土窯，一起品嘗新鮮在地食材。記者黃于凡／攝影

嘉義 親子 食材

延伸閱讀

斥資17億元！嘉義東石港口宮重建祖廟、新建香客大樓

春節嘉義旅遊選擇多 來趟阿里山部落步道文化之旅

風華再現！嘉義第一古廟雙忠廟彩繪門神、磨石子龍柱修復完成

春節，一起回嘉 嘉義縣親子走春步道的最佳選擇

相關新聞

嘉義新港鄉首屆親子焢窯 吸引逾2千人下田體驗農村樂趣

嘉義縣新港鄉親子焢窯今天盛大登場，吸引逾2千人參加，大家一起下田堆窯，生火等待土塊轉變成橙黃色，將玉米、地瓜及棒棒腿等食...

斥資17億元！嘉義東石港口宮重建祖廟、新建香客大樓

嘉義縣東石港口宮是雲嘉沿海地區重要信仰，奉祀天上聖母，1684年興建至今逾340年歷史，廟方將斥資5億元重建祖廟，並花費...

黃偉哲陪監護兒少提前過春節 發壓歲錢廠商贊助買新衣

為陪伴台南市監護兒少度過溫馨佳節，台南市政府社會局於今天在東東宴會式場舉辦「開基祝福 蛇添祥服」春節活動，台南市長黃偉哲...

台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶 祝福好過年

台南佳里青龍宮今天配合區公所「喜迎新春 福滿佳里」寒冬送暖活動，贈送5千元紅包及熱食、禮品給低收入弱勢2百多戶，表達廟方...

台南六甲落羽松火紅一片 浪漫遊正是好時機

寒流一波波，台南六甲落羽松火紅大綻放。區公所「2025落羽松季-稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」今天開幕、邀請市長黃偉哲與地方人...

風華再現！嘉義第一古廟雙忠廟彩繪門神、磨石子龍柱修復完成

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，是嘉市登錄歷史建築，廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。