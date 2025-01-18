嘉義新港鄉首屆親子焢窯 吸引逾2千人下田體驗農村樂趣

嘉義縣新港鄉親子焢窯今天盛大登場，吸引逾2千人參加，大家一起下田堆窯，生火等待土塊轉變成橙黃色，將玉米、地瓜及棒棒腿等食材放入悶熟，孩子們趁空檔到旁邊稻田奔跑，爬到稻草卷上玩耍拍照，體驗農村樂趣，也創下嘉義縣最多人焢窯紀錄。

現代人很少有機會體驗農村樂趣，不少家長帶著孩子都是第一次焢窯，大家小心翼翼地堆疊土堆，一個不小心土窯就會倒塌，此起彼落發出「哇」的聲音，又重整旗鼓繼續堆土。孩子們開心的說，看著小石塊慢慢堆疊成土窯，很有成就感。

親子焢窯活動由議員黃啟豪發起，原先預估提供約1千個名額讓民眾報名，但因報名非常踴躍，原先準備4分農地不夠用，又向臨田借用4分地，共整理8分地讓民眾焢窯；在等待開窯空檔，黃啟豪發送小飛機給每個孩子，大家開心地在田裡射飛機。

等待約1個小時悶窯，放入土窯食材已經熟成，大家興奮地開窯取出食材，除了有雲林縣水林鄉的蕃薯、新港的甜玉米，還有國內知名雞肉大廠提供小雞翅及小棒腿；另也有滷肉飯、烤香腸、苦茶油雞等現煮食物，就怕大家吃不夠、沒吃飽。