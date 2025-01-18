嘉市年貨大街集結排隊名店 還可摸彩買氣強強滾
2025嘉義市年貨大街今天起開賣，文化路中央廣場聚集排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨及特色年菜等，民眾消費單筆滿新台幣300元即可參加摸彩，現場買氣強強滾。
嘉義市年貨大街精選55家攤商，今天起一連4天熱鬧登場；嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠、國民黨立委林倩綺以及多名議員，今天為活動敲響銅鑼宣布開市。適逢假日，現場人潮滿滿，許多民眾雙手提滿年貨。
黃敏惠帶頭衝買氣，更特別加碼抽出10份千元紅包，期待活動期間排隊人潮絡繹不絕，讓市民買得開心，店家賺得開心。活動期間有許多表演團體輪番上陣，還有限量發送的書法春聯、趣味燈籠DIY。
黃敏惠致詞表示，活動期間現場消費單筆滿300元即可獲得1張摸彩券，每天有機會抽中萬元現金及多樣好禮，最終日摸彩還有iPhone16 pro等多項大獎。
嘉義市建設處長田長沛指出，嘉義市除了年貨大街外，還有東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區路段、永和街設攤區路段、魚市場、果菜市場及新二通等商圈，都有各式各樣年菜及豐富新鮮食材可購買。
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