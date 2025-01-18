快訊

康芮颱風、地震入題！114學測自然解答看這裡 考生燒腦、師評高分不易

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

黃偉哲和台南監護兒少餐敘發紅包 祝福平安過好年

中央社／ 台南18日電

年關將近，台南市長黃偉哲今天和61名監護兒少餐敘，且發放壓歲紅包，祝福孩子們「麼都順利、蛇麼都如意」，平安過好年。

台南市社會局陪伴監護兒少溫馨過年，今天在安平區舉辦「開基祝福蛇添祥服」春節活動，黃偉哲到場餐敘及發紅包，也感謝開基玉皇宮、MUJI無印良品及民間單位提供春節禮盒。

黃偉哲指出，目前台南市共有99名市府監護兒少，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定生活環境，由社會局安排替代照顧資源，長期陪伴成長。

黄偉哲同時提醒，寒假期間注意生活交通安全、預防詐騙，留意網路交友，不拍攝私密部位，不分享裸露照片，不隱忍惡意威脅；若私密照片不慎外流，記得求助、蒐證、報警、移除，避免陷入性影像危機。

市府發布新聞稿指出，兒少若因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定生活環境，將由社工人員介入協助，視需求安排安置機構、寄養家庭等作為替代性照顧選擇；若替代性照顧後仍無法返家，社會局再向法院聲請由市府監護，安排出養或規劃長期生活計畫，健全成長。

此外，市府每年也將視孩子發展需求及對未來目標設定，規劃多元成長團體及活動，開拓國際視野與培育生活技能。

黃偉哲

延伸閱讀

黃偉哲陪監護兒少提前過春節 發壓歲錢廠商贊助買新衣

台南除夕提前清運垃圾 黃偉哲籲提早預約大型垃圾清運

台南六甲落羽松火紅一片 浪漫遊正是好時機

台南119消防節表揚打火兄弟 民眾安裝住警器可抽大獎

相關新聞

嘉義新港鄉首屆親子焢窯 吸引逾2千人下田體驗農村樂趣

嘉義縣新港鄉親子焢窯今天盛大登場，吸引逾2千人參加，大家一起下田堆窯，生火等待土塊轉變成橙黃色，將玉米、地瓜及棒棒腿等食...

斥資17億元！嘉義東石港口宮重建祖廟、新建香客大樓

嘉義縣東石港口宮是雲嘉沿海地區重要信仰，奉祀天上聖母，1684年興建至今逾340年歷史，廟方將斥資5億元重建祖廟，並花費...

黃偉哲陪監護兒少提前過春節 發壓歲錢廠商贊助買新衣

為陪伴台南市監護兒少度過溫馨佳節，台南市政府社會局於今天在東東宴會式場舉辦「開基祝福 蛇添祥服」春節活動，台南市長黃偉哲...

台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶 祝福好過年

台南佳里青龍宮今天配合區公所「喜迎新春 福滿佳里」寒冬送暖活動，贈送5千元紅包及熱食、禮品給低收入弱勢2百多戶，表達廟方...

台南六甲落羽松火紅一片 浪漫遊正是好時機

寒流一波波，台南六甲落羽松火紅大綻放。區公所「2025落羽松季-稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」今天開幕、邀請市長黃偉哲與地方人...

風華再現！嘉義第一古廟雙忠廟彩繪門神、磨石子龍柱修復完成

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，是嘉市登錄歷史建築，廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。