斥資17億元！嘉義東石港口宮重建祖廟、新建香客大樓

嘉義縣東石港口宮是雲嘉沿海地區重要信仰，奉祀天上聖母，1684年興建至今逾340年歷史，廟方將斥資5億元重建祖廟，並花費12億元建造香客大樓，嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善及地方聞人今天受邀參加動土典禮，場面相當盛大。

港口宮榮譽主委林水樹、主委陳慶堂、立委蔡易餘、王育敏、張嘉郡、丁學忠、前立委翁重鈞、嘉義縣副議長陳怡岳、雲林縣副議長蔡咏鍀、嘉義縣議員蔡奇璋、李國勝、蔡政宜、姜梅紅、東石鄉長林俊雄、六腳鄉長黃鉦凱、嘉義區漁會總幹事林佳瑩等人參加動土典禮。

翁章梁說，東石港口宮香火鼎盛，年節期間更是湧入大量香客，廟宇1648年奠基興建，建築風格是少見閩南式宮廟，香火延續至今已340年歷史，可說是保佑7、8代人，媽祖慈悲守護地方繁榮與安定，希望重建祖廟及新建香客大樓後，提供信眾更好環境。

蔡易餘說，去年過年時在首席顧問丁文星邀請下，行政院副院長鄭文燦到港口宮參拜，當時提出要重建祖廟，沒想到不到1年時間就籌措經費重建，港口媽守護嘉義東石鄉、雲林水林鄉6庄11角頭，也分靈至全台保佑信眾，每逢過年大家都會齊聚港口宮，相當熱鬧。