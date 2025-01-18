黃偉哲陪監護兒少提前過春節 發壓歲錢廠商贊助買新衣

為陪伴台南市監護兒少度過溫馨佳節，台南市政府社會局於今天在東東宴會式場舉辦「開基祝福 蛇添祥服」春節活動，台南市長黃偉哲與61名監護兒少共進團圓餐，並親自發放壓歲紅包。

黃偉哲也頒發感謝狀，向提供春節禮盒的開基玉皇宮、MUJI無印良品及其他民間單位表達謝意，祝福孩子們「蛇麼都順利、蛇麼都如意」，迎接平安喜樂的新年。

黃偉哲指出，目前台南市共有99名監護兒少，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定生活，由市府安排替代照顧資源，陪伴他們健康成長。他感謝開基玉皇宮第四度與市府合作，贊助監護兒少及弱勢學童共120人挑選新衣。

今年活動除持續與MUJI無印良品合作，提供孩子們喜愛的服飾外，更首次攜手愛迪達專櫃，讓喜歡運動的孩子有更多選擇。MUJI也特別加碼贈送攜帶式透明水壺，鼓勵孩子養成多喝水的健康習慣。對於無法到場選購的兒少，社會局則協助透過線上訂購，確保所有孩子能在春節前穿上新衣迎新年。

活動中，兒少們精心準備的表演為現場增添活力，包括青春洋溢的「小城夏天」與韓國流行舞蹈「APT」。孩子們以精彩的演出表達感謝，並分享過去一年的學習與成長。

黃偉哲提醒孩子們在寒假期間注意交通安全，警惕網路交友風險，並學習運用「三不四要」原則保障自身安全：不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；若遇到性影像外流，務必「要求助、要蒐證、要報警、要移除」，確保自身平安健康地迎接新年。