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台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶 祝福好過年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南佳里佳里區公所感謝青龍宮送紅包、企業提供餐點給弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里佳里區公所感謝青龍宮送紅包、企業提供餐點給弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。

台南佳里青龍宮今天配合區公所「喜迎新春 福滿佳里」寒冬送暖活動，贈送5千元紅包及熱食、禮品給低收入弱勢2百多戶，表達廟方關懷弱勢之意。

佳里區公所表示，上午的活動還有在地企業賓寶食品提供精緻餐盒、台南慈善愛心服務社志工發放便當白米，讓弱勢家庭在春節前感受社會溫暖。佳里衛生所也提供低收、中低收入戶免費健康檢查，共同守護弱勢家庭。

佳里青龍宮主祀神衹保生大帝，歷史悠久，信徒眾多。為回饋社會近年積極參與慈善活動，在農曆春節期間，結合佳里區公所辦理紅包捐贈活動，捐助轄內弱勢家庭，並庇佑區民平安順遂。

佳里區長林耿漢表示，為增添活動氣氛邀請子龍國小太鼓隊、笙韻藝術推廣協會表演。感謝所有捐贈單位及與會貴賓，共同為弱勢家庭送上新春祝福，提供實質幫助。期許有更多民間團體熱心公益，共同成為弱勢守護者。也提醒民眾天氣寒冷，記得為自己、長輩、孩童及毛小孩保暖，使用熱水器時保持通風、隨手關閉瓦斯爐火，平安過好年。

台南佳里佳里區公所感謝青龍宮送紅包、企業提供餐點給弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里佳里區公所感謝青龍宮送紅包、企業提供餐點給弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
志工協助台南佳里區公所分送物資給低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
志工協助台南佳里區公所分送物資給低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。
台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶，協助區公所祝福低收入家庭好過年。圖／區公所提供。

台南 弱勢家庭 紅包

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