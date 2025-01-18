台南佳里青龍宮送5千元紅包給2百多弱勢戶 祝福好過年

台南佳里青龍宮今天配合區公所「喜迎新春 福滿佳里」寒冬送暖活動，贈送5千元紅包及熱食、禮品給低收入弱勢2百多戶，表達廟方關懷弱勢之意。

佳里區公所表示，上午的活動還有在地企業賓寶食品提供精緻餐盒、台南慈善愛心服務社志工發放便當白米，讓弱勢家庭在春節前感受社會溫暖。佳里衛生所也提供低收、中低收入戶免費健康檢查，共同守護弱勢家庭。

佳里青龍宮主祀神衹保生大帝，歷史悠久，信徒眾多。為回饋社會近年積極參與慈善活動，在農曆春節期間，結合佳里區公所辦理紅包捐贈活動，捐助轄內弱勢家庭，並庇佑區民平安順遂。