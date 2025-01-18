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台南六甲落羽松火紅一片 浪漫遊正是好時機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供

寒流一波波，台南六甲落羽松火紅大綻放。區公所「2025落羽松季-稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」今天開幕、邀請市長黃偉哲與地方人士參與，現場發放甜蜜棉花糖，邀請大家把握落羽松轉紅時節，來六甲欣賞寒季的特殊自然美景。

黃偉哲表示，六甲區落羽松林美景遠近馳名，且活動內容年年創新，更是知名的打卡熱點，而除落羽松六甲當地美食小吃與觀光不遑多讓，還有許多值得一遊的歷史文化與藝文風景，強力建議民眾來到六甲不僅可觀賞落羽松美景，還可搭配附近旅遊景點充實台南一日遊，「保證一定能玩得盡興、滿載而歸，讓大家看見不一樣的台南之美」。

六甲區公所表示，今年的落羽松季以「稻陣來六甲-松鶴攏佇遮」為主題，主場地布置許多可愛多元裝置藝術，包括六甲吉祥物、二監小龍年迎福、「巷仔Niau」等公仔，再搭配周圍嫣紅的落羽松森林，讓花朵在陽光下閃耀光芒、相互輝映，美景入境絕對讓造訪民眾留下最美的回憶。

區長陳啓榮說，現場裝置藝術和美景會一直陪伴大家過好年，歡迎大家「稻陣來六甲」感受六甲「松鶴的風情」。今天活動主場地還有在地農特產品、文創商品、政令宣導推廣攤位，主舞台有音樂表演、舞蹈表演、街頭藝人互動秀與大家同樂，「好吃好玩松鶴攏佇遮」。尤其六甲還有許多值得一遊的老屋、古廟、美食、美景觀光景點等，歡迎民眾過年期間到六甲觀光走春一日遊。 

落羽松林地面有許多凸起的氣根，欣賞落羽松的民眾要注意安全。市府也請大家共同維護遊憩環境，並勿踐踏花草，一起用心保護好周圍可愛的裝置藝術品。

台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供
台南六甲落羽松火紅大綻放，來賞美景浪漫遊正是好時機。圖／台南市政府提供

台南 落羽松 裝置藝術 黃偉哲

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