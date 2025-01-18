風華再現！嘉義第一古廟雙忠廟彩繪門神、磨石子龍柱修復完成

嘉義雙忠廟有「諸羅第一古廟」之稱，是嘉市登錄歷史建築，廟前2支龍柱、正殿6扇彩繪門神因長時間劣化，結構多處開裂、破損、彩繪表面刮擦刷洗及垂流痕跡，廟方集結眾人之力捐助，委請專業修復師修復，經半年多大功告成，潘麗水大師門神彩繪及磨石子龍柱，再現風華，為今年諸羅建城321周年，增加宗教旅遊亮點。

日前廟方擇吉時，為潘麗水大師門神彩繪按裝開光復位。恢復早期彩繪原貌神采，修繕工程順利圓滿完成。文化局說，文獻記載，雙忠廟最初創建於1689年，擁有諸羅第一古廟之稱，主要奉祀主神為張巡與許遠，廟殿建築由大木匠師陳專琳主持，簷廊立有匠師羅雹所作磨石子龍柱，柱上繪有八仙，磨石子工藝技法為台灣廟宇裝飾中少見的龍柱形式。

兩側壁面有林添木與陳專友分別施作的交趾陶龍虎堵，廟內門片應為潘麗水1948年所繪門神彩繪。因雙忠廟歷史發展與廟宇的建築特色，2015年1月23日市府公告登錄為文化資產歷史建築。

「彩繪門神」及「磨石子龍柱」修護計畫，2023年12月25日召開審查會議，去年2月5日在雙忠廟舉行「龍柱暨門神修護啟動儀式」，推出以雙忠廟磨石子龍柱上的神龍，作為設計主視覺，結合光明燈一起認購。

龍柱修護計畫歷時約2個月完成修復，去年2月15日開工進行，直至4月17日完成修復，門神修護計畫去年9月3日從雙忠廟拆卸，搬運至修護團隊實驗室清潔、填補、全色、保護等修護作業流程，到1月10日勘查期末修護成果，13日門神回到雙忠廟復位。