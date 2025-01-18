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嘉縣巨大高麗菜 冠軍祕訣種在魚塭旁

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣農會昨天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，18鄉鎮市青農都種植參賽，高麗菜一字排開相當壯觀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會昨天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，18鄉鎮市青農都種植參賽，高麗菜一字排開相當壯觀。記者黃于凡／攝影

嘉義縣18鄉鎮農民種植「巨大高麗菜」，昨天在民雄鄉農會供銷部舉辦競賽，一字排開相當壯觀，布袋鎮青農以33.91台斤奪冠，分享祕訣種在魚塭旁，土壤肥沃。縣農會總幹事黃貞瑜當場加碼獎金2萬元，青農興奮地捧著高麗菜合照。

嘉縣青農聯誼會總副會長莊金輝說，去年9月20日發放種子給青農，獲獎的布袋青農邱書軒播種種植，直到前天採收約4個月，過程只有一般的澆水和施肥，由人工抓菜蟲，沒有噴灑農藥，推測能長這麼大的原因是種在魚塭旁土地上，魚塭讓土壤有肥沃養分。

嘉縣今年舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮33.91台斤奪冠、新港鄉21.54台斤亞軍、民雄鄉18.13台斤季軍。黃貞瑜說，起初沒有獎金但大家仍熱情參加，為了鼓勵認真比賽的青農，她加碼發出2萬元給前3名，獎金由得獎者自行分配。

嘉縣青農聯誼會總會長張翠玲說，青農成功種出許多高麗菜，將做3000顆手工水餃，再加上每名分會長加碼加菜金，分送民雄鄉仲埔教養院、六腳鄉安仁家園，讓大家春節有熱騰騰水餃吃，感受青農滿滿愛心。

民雄鄉農會總幹事陳加茂說，種植巨大高麗菜成本及所需空間，約為一般高麗菜的5倍，之前曾賣出每顆500元價格。台南區農業改良場場長陳昱初說，將全力提供技術支援青農舉辦活動，也會再研究有什麼巨大作物能舉辦比賽。

農會 青農 高麗菜

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