台17線台南6路口 增設左轉車道

省道台17線是連接高雄茄萣與台南市南區、安平區聯外道路，尤其鄰近安平工業區，交通量繁重，上下班尖峰時段易出現壅塞，瓶頸原因在路口未設左轉車道，影響車流運行效率。為此，台南市府完成沿線6處路口附加式左轉車道，改善行人環境；另臨安橋改建工程也接近尾聲，春節前通車，將有效紓解車流壓力。

交通局長王銘德指出，台17線在安平工業區周邊路段車流龐大，尤其北上左轉車輛多，原雙線快車道與慢車道設計無法滿足需求，左轉車輛需停等內線車道，導致主線車流延滯。市府針對鯤鯓路、中華南路、新平路等6處十字路口，增設附加式左轉車道，並依各路口車流特性調整號誌，解決直行車輛因使用單一車道回堵。

此外，針對安平工業區進出需求，交通局在鯤鯓路、中華南路、新平路、新和路、新信路與新孝路等6處路口，除增設附加式左轉車道改善，大部分左轉進入工業區車輛有專屬車道及號誌管控安全通行，工業區各道路間貫通性高，希望逐漸引導車輛盡量在有左轉車道路口轉向及選擇替代路線；至於未設左轉車道T字型路口，利用「早開」或「遲閉」號誌設計，減少左轉車輛對主線車流影響。

工務局同步進行路口行人環境改善，包括擴大街角、退縮行人穿越線、設置導盲設施及增設放大型行人燈箱等，讓行人通過路口更安全；交通局交通管制科長方川和補充，安工二號橋在中華西路1段2巷口偶有左轉車輛阻擋車流續進，試辦以標線引導左轉車輛至安全位置停等，減少直行與左轉車輛交織情形。

另省道台17線臨安橋是中西區與安平區重要交通樞紐，市府斥資5億元改建，進入最後階段，中華西路2段完成瀝青鋪設，新橋下周開放通車，可望疏解春節返鄉及觀光人潮。