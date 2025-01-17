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台南119消防節表揚打火兄弟 民眾安裝住警器可抽大獎

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市消防局為慶祝119消防節，今在消防局表揚13名績優消防與15名義消人員。記者邵心杰／攝影
台南市消防局為慶祝119消防節，今在消防局表揚13名績優消防與15名義消人員。記者邵心杰／攝影

台南市消防局為慶祝119消防節，今在消防局表揚13名績優消防與15名義消人員外，自即日起舉辦住家安裝住警器抽獎活動，提供機票、iPhone手機和switch遊戲機等大獎，市長黃偉哲及民代等與會，對消防人員辛勞及付出致上謝意。

消防局114年績優消防人員名單，計有消防局火災預防科科員侯正鴻、災害搶救科隊員陳芷耘、危險物品管理科科員林家丞、災害管理科科員黃聖峰、火災調查科科員辛國瑋、緊急救護科科員王若縈、第一救災救護大隊隊員王鐙毅、第二救災救護大隊隊員林顯仲、第三救災救護大隊隊員陳鵬文、第四救災救護大隊隊員周聖原、第五救災救護大隊隊員王健宇、第六救災救護大隊分隊長高嘉成、特搜大隊隊員宋致昇。

其中，第一大隊新營分隊隊員王鐙毅去年間支援凱米颱風救援勤務，八掌溪溢堤後壁區崩埤鴨寮有民眾受困，駕駛71車拖船艇前往搶救，另在急水溪溢堤新營區中營里水淹及膝受困民眾5名，救出受困民眾共計6人。

第六大隊和緯分隊分隊長高嘉成去年間12月間北區文成一路住宅發生火警，到達現場時2樓火舌竄出，據報有1名民眾受困，情況危急。高擔任搜救指揮官立即帶領2名隊員，不畏危險深入火場搜尋，順利救出受困民眾。

黃偉哲表示，水火無情，大家都不樂見火災，最近美國洛杉磯大火，火災燒掉的面積比台北市還大，非常可怕。而要預防室內發生火災，就請大家裝設住宅火警警報器，以便在火災發生時提早示警報救人性命。

尤其現在購買住警器好處多多，不但可在消防局網站登錄參加抽獎，也可參加統一發票兌獎，同時還有台南購物節登錄發票再兌獎，一共三重抽獎機會，絕對有機會中大獎。

今年119消防節採創新的抽獎活動方式，透過豐富的獎品，鼓勵民眾自行購買住警器並安裝在家中，活動期間為今日起4月30日止，活動資訊請參考(https://tncfd119.vrworld.com.tw/)。

火災 統一發票 黃偉哲

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