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雲林斗六震天府點光明燈 送神明加持過的精品翡翠平安扣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈價值超過1500元的翡翠平安扣，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈價值超過1500元的翡翠平安扣，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影

年關近進入點光明燈旺季，雲林縣斗六市震天府今年大手筆，祭出點明燈送翡翠平安扣大禮，兩百萬元製作1200枚翡翠扣，今天由法師加持，明天受理點燈，寶石人士指出，廟方所送翡翠質地光潤，屬優質的次生礦翡翠，依成色每塊價值約1500元以上，佩帶或置放家中可助運保平安。

斗六市震天府主祀池府王爺，是市區的信仰中心之一，2017年起連續多年辦理梁皇寶懺及萬佛法會，護佑眾生平安。今天更請來道長舉行盛大祈安儀式，並為今年發送的翡翠平安扣，逐一點上紅珠砂加持。

震天府主委譚琳平表示，今年歲次乙巳，適逢震天府新廟竣工入火安座3年滿科，為感念王爺庇佑，並祈求信眾新年吉祥，震天府特推出限量「精品翡翠平安扣」共計1200枚，將贈給蛇年點光明燈的信眾，象徵福氣長青、平安喜樂。

「光明燈祐新年順遂，精品翡翠贈平安長青，護歲歲無憂」譚琳平說，今年推出的翡翠平安扣，每一枚均經神明加持，希望藉由這份心意，傳遞震天府對信眾的祝福，讓大家在新的一年中光明燈照耀，事事如意，福氣綿延。

廟方指出，今年推出的平安扣均經專人精選的翡翠製成的，成色極佳，每枚價值至少1500元以上，不惜成本主要是期待透過翡翠結緣，庇佑眾信平安財氣。

黃姓寶石專家指出，翡翠原生礦容易氧化，若經天然擠壓成礦則為次生礦，質地堅硬光潤透亮，被視為招財吉祥象徵，佩掛或置於家中或掛在車內可保平安，廟方所贈的翡翠係為天然次生礦製成。

廟方指出，翡翠平安扣從2公分至5公分不等，由櫃檯隨機發放，點光明燈300元，明天起開始受理點燈送翡翠平安扣，歡迎信眾把握機會，把翡翠扣帶回家保平安。

斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈價值超過1500元的翡翠平安扣，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈價值超過1500元的翡翠平安扣，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈翡翠平安扣，每一枚均經道長開光加持，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈翡翠平安扣，每一枚均經道長開光加持，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈價值超過1500元的翡翠平安扣，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影
斗六市震天府今年首度推出點光明燈，就可獲贈價值超過1500元的翡翠平安扣，帶在身上或掛在車內、家中，庇佑平安。記者蔡維斌／攝影

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