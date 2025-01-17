日本土浦市長訪黃偉哲 感謝台南街道以土浦命名

台南市和日本茨城縣土浦市民國112年締盟友誼市，歸仁區高鐵特區1條新設道路則命名為「土浦街」，土浦市長安藤真理子今天拜會台南市長黃偉哲時，也感謝台南街道以土浦市命名。

台南市政府發布新聞稿指出，安藤真理子今天率團拜會黃偉哲，感謝台南街道以土浦市命名，黃偉哲也對去年12月受邀到土浦水鄉櫻燈節活動宣傳台南致謝，燈節活動更設置台南專屬攤位，讓他對土浦市冬日美景留下深刻印象。

黃偉哲同時介紹台南當季盛產水果，也期盼未來在台南看到土浦市物產，土浦市也能看到台南農特產品，未來開啟台南和土浦交流更多面向。

安藤真理子則說，她去年參訪台南市東區復興國小，返回土浦後促成當地小學和復興國小視訊交流，土浦市營養午餐先前也供應台南文旦，透過這些友好互動，增進雙方情誼及認識彼此。

市府表示，安藤真理子此次來訪，也將參訪台南市龍崎光節及新化果菜市場、新化年貨大街等。