快訊

影／「給你機會救自己」音樂製作人陳國華兒遭撞飛 肇逃男找到了

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

日本土浦市長訪黃偉哲 感謝台南街道以土浦命名

中央社／ 台南17日電
台南市友誼市日本茨城縣土浦市長安藤真理子率訪團一行10多人今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
台南市友誼市日本茨城縣土浦市長安藤真理子率訪團一行10多人今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

台南市和日本茨城縣土浦市民國112年締盟友誼市，歸仁區高鐵特區1條新設道路則命名為「土浦街」，土浦市長安藤真理子今天拜會台南市長黃偉哲時，也感謝台南街道以土浦市命名。

台南市政府發布新聞稿指出，安藤真理子今天率團拜會黃偉哲，感謝台南街道以土浦市命名，黃偉哲也對去年12月受邀到土浦水鄉櫻燈節活動宣傳台南致謝，燈節活動更設置台南專屬攤位，讓他對土浦市冬日美景留下深刻印象。

黃偉哲同時介紹台南當季盛產水果，也期盼未來在台南看到土浦市物產，土浦市也能看到台南農特產品，未來開啟台南和土浦交流更多面向。

安藤真理子則說，她去年參訪台南市東區復興國小，返回土浦後促成當地小學和復興國小視訊交流，土浦市營養午餐先前也供應台南文旦，透過這些友好互動，增進雙方情誼及認識彼此。

市府表示，安藤真理子此次來訪，也將參訪台南市龍崎光節及新化果菜市場、新化年貨大街等。

年貨大街 黃偉哲

延伸閱讀

紀念與日本土浦市友誼 南市這條道路命名為「土浦街」

龔明鑫：川普將上任 合作就可轉為契機

台南「小內閣」4位一級首長出缺 黃偉哲露口風已有人選

台南市警局主管交接 黃偉哲勉確實執行打擊詐欺

相關新聞

台南119消防節表揚打火兄弟 民眾安裝住警器可抽大獎

台南市消防局為慶祝119消防節，今在消防局表揚13名績優消防與15名義消人員外，自即日起舉辦住家安裝住警器抽獎活動，提供...

雲林斗六震天府點光明燈 送神明加持過的精品翡翠平安扣

年關近進入點光明燈旺季，雲林縣斗六市震天府今年大手筆，祭出點明燈送翡翠平安扣大禮，兩百萬元製作1200枚翡翠扣，今天由法...

日本土浦市長訪黃偉哲 感謝台南街道以土浦命名

台南市和日本茨城縣土浦市民國112年締盟友誼市，歸仁區高鐵特區1條新設道路則命名為「土浦街」，土浦市長安藤真理子今天拜會...

陳亭妃與郭信良聯手多名議員 募300萬物資助5千低收入戶

隨著農曆新年的腳步逼近，為了讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，立委陳亭妃與台南市前議長郭信良共同發起「愛心飛揚賑米活動」，攜手...

德金利他教育基金會到台南將軍 發放慰助金幫助弱勢老少

德金利他教育基金會今天在台南市將軍區公所發放「敬老尊賢、安心就學」慰助金給24位長者 、45位學生，總計26萬多元希望弘...

為弱勢、邊緣戶加菜 南市議員林美燕連10年募千份年菜

台南市議員林美燕今年第10年發起「愛心年菜認捐活動」，獲多個善心團體和民眾共同認購募集1千餘份「養身烏骨雞年菜」，幫助南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。