紀念與日本土浦市友誼 南市這條道路命名為「土浦街」

台南友誼市日本茨城縣土浦市市長安藤真理子率訪團一行10多人，今天拜會台南市長黃偉哲，感謝台南市的新設街道以土浦市命名。

黃偉哲表示，去年12月剛受邀到土浦水鄉櫻燈節活動宣傳台南，感謝土浦市在活動中設置台南專屬攤位，對於土浦市冬日的美景留下深刻印象。

黃偉哲感謝去年燈會時安藤市長親自到訪台南，這次安排市長訪團參訪龍崎光節，希望給貴賓們不同於傳統燈節的享受。

安藤真理子市長表示，謝謝台南市政府的熱情接待，上個月市長訪問土浦市在台灣祭介紹台南，讓土浦市民更瞭解台南的魅力，得知台南的新設街道以土浦命名感到非常榮幸。

安藤市長表示，去年來訪時前往東區復興國小參訪，返回土浦後也促成了當地小學跟復興國小的視訊交流，而土浦當地營養午餐先前也供應了台南產的文旦，希望透過這些友好互動，增進雙方小朋友間的情誼與認識彼此。

土浦市於2023年4月與台南締盟，為紀念兩市友誼，黃偉哲去年底核定將歸仁區高鐵特區一條新設道路命名為「土浦街」，今日致贈土浦街的核定函給安藤市長。此行也預計將參訪龍崎光節及新化果菜市場以及新化年貨大街等。

黃偉哲也介紹台南當季盛產水果，並期盼未來能在台南看到土浦的物產，而土浦也能夠看到台南的農特產品。