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陳亭妃與郭信良聯手多名議員 募300萬物資助5千低收入戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南多位熱心議員募集約300萬物資，提供給原台南市6區、永康區及曾文區近5000戶低收入戶，傳遞暖暖的年節關懷。圖／陳怡珍服務處提供
台南多位熱心議員募集約300萬物資，提供給原台南市6區、永康區及曾文區近5000戶低收入戶，傳遞暖暖的年節關懷。圖／陳怡珍服務處提供

隨著農曆新年的腳步逼近，為了讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，立委陳亭妃台南市前議長郭信良共同發起「愛心飛揚賑米活動」，攜手多位市議員及各界善心人士，募集超過300萬元的民生物資，於1月19日（周日）上午9時至12時，同步發放給原台南市六區、永康區及曾文區近5000戶低收入戶。

陳亭妃表示，希望透過此活動，讓低收入戶在寒冬中感受到社會的溫暖與支持；郭信良則感謝各界善心人士的無私奉獻，讓弱勢家庭能安心過年。

發放地點包括安南區的郭信良服務處、中西區的陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、北區的陳亭妃與陳怡珍聯合服務處、永康區的陳秋萍服務處、南區的周麗津服務處、安平區的周麗津服務處，以及東區的蔡旺詮服務處。發放物資包括白米、罐頭、精鹽、醬油、沙拉油、牙刷、牙膏、衛生紙等日常生活用品，總數超過5000份，總價值約300萬元。

安南區的活動有現場揮毫春聯贈送，並結合台南市整體造型交流協會義剪、安南區衛生所義診與X光健康檢查等，東區聯合服務處將特別舉行小提琴演奏與鋼琴表演，由音樂新秀林晴薇與前議員蔡旺詮親自演奏，為活動增添文化氣息。

今天記者會有小室璽肌膚管理學院執行長吳柔宜、肯尼士國際有限公司董事長李育萱、美爽爽化妝品股份有限公司董事長李耿誠等企業代表出席，以及多位地方里長與藝人參與支持。

此次活動結合陳佳照紀念文化基金會、台南市登陸慈善愛心會、台灣省會計師公會、冰點空調冷氣、培珍社會福利慈善事業基金會、台南市府城同心協會、好帝一食品有限公司、肯尼士有限公司、登基有限公司等多個善心團體。

台南 郭信良 陳亭妃

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