乳牛獸醫龔建嘉深耕雲林 榮獲農業部食農教育傑出貢獻獎

擁有獸醫背景的雲林縣青年龔建嘉，多年來投入乳牛飼養創立「鮮乳坊」品牌，更把多年經驗帶入校園，積極推展牛乳食農，以「乳牛與牛乳」主題，透過牧場五感體驗、乳品風味品飲、自媒體分享，把牧場搬到城市，讓國人對牛乳有新的認知，帶給人、牛皆健康，榮獲農業部第1屆食農教育傑出貢獻獎全國優等獎。

龔建嘉帶領青年酪農團隊，以新觀念投入乳牛飼養事業，認為「教育為事業之本」，開創多元化的食農教育場域，辦過逾百場食農體驗，邀消費者、通路商和餐飲業者走進牧場，嗅聞牧草、觸摸大牛小牛、品飲鮮乳等五感體驗，實際了解乳牛飼養方式與鮮乳生產過程，深化牛乳飲食文化，令人印象深刻。

他更設計活潑生動的食農課程，帶領團隊走進校園，從小學到大學，或以講座或以互動課程推廣食農，曾輔導雲林豐榮國小榮獲全國食農獎第3名，讓學生認識乳業的產能與價值。該團隊更透過牧場人才培訓，媒合逾90位動物科學與獸醫系學生到牧場實習，育成超過10位產業新血，以行動支持認同在地農業。

龔建嘉擔任台灣農酪產業永續發展協會理事長，為發展多元化乳業，與雲林莿桐芒果咖啡及茶、酒風味職人合作，開發全世界第一套牛乳風味與口感輪，讓鮮乳從日常飲品走向生活品味的一環，透過策展讓消費者了解每杯優質牛乳背後的故事。

龔建嘉在雲林擁有3個合作牧場，生產「嘉明鮮乳」、「幸運兒鮮乳」、「許慶良鮮乳」，開創更多品牌，更進一步把合作領域擴展到彰化豐樂鮮乳和台南桂芳鮮乳，並在包裝標明產地資訊與照片，建立產地到餐桌的信任。

他更與在地店家合作，包括林記蔬果汁、惠生藥局舉辦手作含乳飲品和營養講座，讓愛喝牛乳的人更愛牛乳，少喝鮮乳的人愛上香香乳飲。龔建嘉說，農業Agriculture的字根，就是Agri土地、culture文化的融合，而農產品就是認識土地文化的鑰匙。

為讓酪農產業永續，鮮乳坊團隊協助合作牧場實踐碳盤查、動物福利標章與產銷履歷標章，提升國際競爭力，參與台大、工研院、食工所、國際環能公司等多方計畫，跨足乳牛健康精準管理技術、牛糞轉綠電等研究，並與政府加強對話，為永續發展鋪路。

農業部第1屆食農教育傑出貢獻獎，全國學校、農漁會、企業等超過200個單位參加選拔，競爭激烈，龔建嘉脫穎而出，足為雲林之光。