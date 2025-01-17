德金利他教育基金會到台南將軍 發放慰助金幫助弱勢老少
德金利他教育基金會今天在台南市將軍區公所發放「敬老尊賢、安心就學」慰助金給24位長者 、45位學生，總計26萬多元希望弘揚敬老愛幼美德，關懷弱勢族群，緩解長者與學子年節困境。市府社會局副局長葉誌明代表出席見證。
敬老尊賢專補助70歲以上生活困境長者5千元，安心就學」專案將軍區國中、國小之清寒學生每人3千至4千元不等助學金。
基金會董事長吳吉田指出，基金會創辦初衷是感念父母養育之恩，這次選擇在家鄉舉行對他來說特別有意義，希望透過這些實質的支持，讓他們在春節前夕感受到社會的愛心，暖心過好年。
將軍區長許博森表示，感謝德金利他教育基金會對地方公益的關懷與付出，創辦人吳吉田是將軍人，事業有成，回饋鄉里，展現企業家的社會責任，期許受惠學子能將這份愛心延續下去，為社會注入更多溫暖。
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