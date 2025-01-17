為弱勢、邊緣戶加菜 南市議員林美燕連10年募千份年菜
台南市議員林美燕今年第10年發起「愛心年菜認捐活動」，獲多個善心團體和民眾共同認購募集1千餘份「養身烏骨雞年菜」，幫助南區及安平區單親兒少弱勢家庭、低收二款邊緣戶，在除夕圍爐時，都能品嘗到營養又健康的美食。
林美燕表示，部分經濟和社會弱勢戶，並不是法定的中低收入戶，無法接受政府補助但大部分日子卻過得比中低收入戶艱困，尤其每逢年節這些邊緣戶更是感到心酸、無奈，同樣需要社會的關懷和幫助，因此她持續多年，結合善心團體捐贈年菜，讓他們也能擁有一頓豐盛的年夜飯。
林美燕說，康黃金慈善愛心會、中華九紫慈善會、台南市婦女聯合會10年來始終情義相挺認捐，許多熱心民眾聞訊後也慷慨解囊，有些人甚至提前到服務處主動樂捐善款，使得愛心年菜募集的份數得以每年增加，讓她非常感動。
今年愛心年菜禮盒於今天由承製廠商完成烹製和包裝，隨即運送到林美燕南區國民路服務處、南區灣裡興南街聯絡處、安平區台南市議會三個據點，通知受贈戶到場領取。
林美燕表示，吃雞與台語諧音「起家」相同，藉以祝福大家家庭興旺，希望讓平常少有機會加菜的弱勢家庭不僅能吃飽過好年，更能吃得溫暖，在寒冬之際感受社會各界滿滿的愛與關懷。
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