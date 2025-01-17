「美國賽車節」明後天台南登場 市府歡迎國際車手齊聚

台灣極限賽車運動發展協會主辦「美國賽車節 IN TAINAN」，明後兩天在大台南會展中心旁登場，市府副秘書長尤天厚今天代表到場歡迎國際車手齊聚台南。

體育局表示，賽事匯聚美國現役車手Jeff、日本車手斎藤太吾、新秀冠軍山中真生與人氣車手山田賢二、歐洲飄移聯賽年度總冠軍芬蘭Lauri、立陶宛國家盃冠軍BEN、還有巴西飄移代表Yukio Fausto（巴西）等世界頂尖車手，尤天厚代表贈送台南在地美食蝦餅給國際車手，表達熱烈歡迎與支持，歡迎民眾來體驗這場國際賽事的魅力。

體育局長陳良乾說，這次活動除有精采飄移賽事，更以美式元素畫分主題區域包含賽道區、廠商區，現場有多家品牌企業以及汽機車、改裝及相關部品。明晚還安排夜間Parking Night街頭車聚區，復刻美國街頭車聚的文化，現場氛圍充滿自由、多元，歐美日系齊聚，「彷彿置身玩命關頭電影場景」。後天則有聯合車聚嘉年華，有改裝車與跑車、經典老車能讓大家交流經驗、分享駕駛樂趣。

尤天厚表示，活動以美國文化體驗為核心，結合競速與娛樂，帶來全球飄移賽事FD（Formula Drift）並特別邀請美國FD總裁Ryan、全球飄移賽傳奇人物Formula Drift創辦人之一Jim Liaw 以及日本飄移賽事（Formula Drift JAPAN）社長岩田和彦。