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長輩指定搭他的車 新營客運司機蔡勝澤「愛心舉動」足甘心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新營客運駕駛蔡勝澤（中）主動協助年長或行動不便乘客，獲愛心服務獎。圖／台南市交通局提供
新營客運駕駛蔡勝澤（中）主動協助年長或行動不便乘客，獲愛心服務獎。圖／台南市交通局提供

台南市今年經由業者、公工會推薦及民眾票選，選出10名公車優良駕駛及10名計程車優良駕駛，每名得獎者皆獲1萬2000元獎金，為六都最高獎勵金額。其中，新營客運駕駛蔡勝澤榮獲「愛心服務獎」，他主動對行動不便乘客提供貼心服務，足甘心。

台南市交通局今天舉辦「113年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，由副市長葉澤山代表頒獎，葉澤山指出，台南市公共運輸發展推出多項創新政策，包括引進116輛電動公車、設置42條小黃公車路線、導入9人小巴、招募新業者、普設太陽能站牌照明以及全國首創「智慧等車」服務，這些措施大幅提升運輸硬體設備。

葉澤山強調，公共運輸的核心在於「人」的服務，因此市府每年舉辦表揚活動，藉此肯定基層從業人員的努力，並鼓勵更多業者和駕駛以優質服務作為目標。

獲愛心服務獎的蔡勝澤，因會主動協助搭輪椅的乘客上下車，有乘客致電客運公司指定搭乘他的班次，服務深受民眾喜愛。

今年50歲的蔡勝澤表示，以前是宅配司機，因要搬運重物，考量身體才轉公車司機，主動服務輪椅乘客是因家裡有長輩，比較有同理心，會收到乘客送自己種的蔬果，也感到很溫馨。

今天也表揚年度評鑑優良業者，「市區客運績優業者」優等包括新營客運、興南客運，甲等則為府城客運、漢程客運。「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、港龍大車隊、大都會衛星、中華衛星及嘉南計程車；甲等為成功衛星車隊、府城衛星、帝一計程車與LINE GO（觔斗雲大車隊）。

交通局長王銘德表示，王銘德說，近年因高齡化、少子化及缺工問題，職業駕駛面臨嚴峻挑戰。在市府輔導及業者努力下，運輸體質已有改善。他期盼業者持續提升員工福利，鼓勵有熱忱的駕駛投入服務行列。

新營客運駕駛蔡勝澤主動協助年長或行動不便乘客，獲愛心服務獎。圖／台南市交通局提供
新營客運駕駛蔡勝澤主動協助年長或行動不便乘客，獲愛心服務獎。圖／台南市交通局提供
台南市表揚10名公車優良駕駛及10名計程車優良駕駛，每名得獎者皆獲1萬2000元獎金。圖／台南市交通局提供
台南市表揚10名公車優良駕駛及10名計程車優良駕駛，每名得獎者皆獲1萬2000元獎金。圖／台南市交通局提供
台南市表揚計程車優良駕駛。圖／台南市交通局提供
台南市表揚計程車優良駕駛。圖／台南市交通局提供

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