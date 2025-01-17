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影／嘉義縣巨大高麗菜競賽 布袋鎮「魚塭」旁種出驚人尺寸

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，將做成3000顆手工水餃分送至育幼院。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，將做成3000顆手工水餃分送至育幼院。記者黃于凡／攝影

嘉義縣18鄉鎮農民種植「巨大高麗菜」，今天在民雄鄉農會供銷部舉辦競賽，一字排開相當壯觀，布袋鎮青農以33.91台斤輾壓式奪冠，分享秘訣應是種在「魚塭」旁土壤肥沃。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜當場加碼獎金2萬元，青農們興奮地捧著高麗菜合照。

嘉義縣青農聯誼會總副會長莊金輝說，去年9月20日發放種子給青農，獲獎的布袋青農邱書軒播種種植，直到昨天採收約4個月，過程只有一般的澆水和施肥，由人工抓菜蟲，沒有噴灑農藥，推測能長這麼大的原因是種在「魚塭」旁土地上，魚塭讓土壤有肥沃養分。

嘉義縣今年舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮33.91台斤奪冠、新港鄉21.54台斤亞軍、民雄鄉18.13台斤季軍。黃貞瑜說，起初沒有獎金但大家仍熱情參加，為了鼓勵認真比賽的青農，她加碼發出2萬元給前三名，獎金由得獎者自行分配。

嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲說，青農們成功種出許多高麗菜，將做成3000顆手工水餃，再加上每位分會長加碼加菜金，分送給民雄鄉仲埔教養院、六腳鄉安仁家園，讓大家在春節期間有熱騰騰水餃吃，感受到嘉義青農滿滿愛心及溫暖能量。

民雄鄉農會總幹事陳加茂說，種植巨大高麗菜的成本及所需空間約為普通高麗菜的5倍，之前曾賣出每顆500元價格。台南區農業改良場場長陳昱初說，未來將全力提供技術支援青農舉辦的活動，也會再研究有什麼巨大作物能舉辦比賽。

嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮青農種出33.91台斤高麗菜奪得冠軍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮青農種出33.91台斤高麗菜奪得冠軍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，18鄉鎮市青農都種植參賽，高麗菜一字排開相當壯觀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，18鄉鎮市青農都種植參賽，高麗菜一字排開相當壯觀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮青農種出33.91台斤高麗菜奪得冠軍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮青農種出33.91台斤高麗菜奪得冠軍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮青農種出33.91台斤高麗菜奪得冠軍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣農會今天舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮青農種出33.91台斤高麗菜奪得冠軍。記者黃于凡／攝影

嘉義 青農 高麗菜

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