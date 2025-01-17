影／嘉義縣巨大高麗菜競賽 布袋鎮「魚塭」旁種出驚人尺寸

嘉義縣18鄉鎮農民種植「巨大高麗菜」，今天在民雄鄉農會供銷部舉辦競賽，一字排開相當壯觀，布袋鎮青農以33.91台斤輾壓式奪冠，分享秘訣應是種在「魚塭」旁土壤肥沃。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜當場加碼獎金2萬元，青農們興奮地捧著高麗菜合照。

嘉義縣青農聯誼會總副會長莊金輝說，去年9月20日發放種子給青農，獲獎的布袋青農邱書軒播種種植，直到昨天採收約4個月，過程只有一般的澆水和施肥，由人工抓菜蟲，沒有噴灑農藥，推測能長這麼大的原因是種在「魚塭」旁土地上，魚塭讓土壤有肥沃養分。

嘉義縣今年舉辦第一屆巨大高麗菜競賽，布袋鎮33.91台斤奪冠、新港鄉21.54台斤亞軍、民雄鄉18.13台斤季軍。黃貞瑜說，起初沒有獎金但大家仍熱情參加，為了鼓勵認真比賽的青農，她加碼發出2萬元給前三名，獎金由得獎者自行分配。

嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲說，青農們成功種出許多高麗菜，將做成3000顆手工水餃，再加上每位分會長加碼加菜金，分送給民雄鄉仲埔教養院、六腳鄉安仁家園，讓大家在春節期間有熱騰騰水餃吃，感受到嘉義青農滿滿愛心及溫暖能量。