消防節桃城聖母慈善會捐贈嘉市救護車 黃敏惠城隍廟祈福平安

慶祝119消防節，嘉市府上午攜手國定古蹟嘉義城隍廟舉行祈福公益捐血活動，辦理救護車捐贈祈福儀式，市長黃敏惠擔任主祭官、議長兼義消總隊長陳姿妏及消防局長郭立昌等出席，祈求城隍爺庇佑新的1年城市平安，百姓幸福安康。

活動以城隍諸神及水德星君祈福儀式揭開序幕，市長帶來賓及民眾虔誠祈禱，隨後舉辦捐血活動，城隍廟打造「綏靖號」捐血車服務，號召民眾捐血展現愛心，支持醫療資源。嘉市桃城聖母慈善會與多名熱心善士共同捐贈1輛救護車，提升緊急救護服務能量。

黃敏惠說，「再造」是推動城市升級與蛻變關鍵，透過「去蕪存菁、改變積習」，延續「新永續，出發」核心理念，力拚「經濟大發展、社會增進步、環境有保護」3大目標，打造「全齡共享、世代宜居」永續城市。

郭立昌說，去年嘉市火災件數95件，相較前年略有下降，顯示市府推動居家防火觀念及住宅用火災警報器成效顯著。其中，住宅火警警報器成功預警16件，救出37人，為市民生命財產安全提供重要保障。