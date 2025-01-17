台17線經安平工業區塞車有解 沿線6處路口左轉道大改造

台17線銜接高雄茄萣與台86線，是往返南市南區、安平區重要聯外道路，在經安平工業區從鯤鯓路到新忠路形成瓶頸路段，市府完成沿線6處路口附加式左轉車道，以及號誌、路口行人環境優化，壅塞情況明顯獲得改善，路口行人及行車用路安全也獲提升。

交通局王銘德局長表示，台17線在進入市區路段後因緊鄰安平工業區，上、下班期間整體車流量龐大，且大型車輛眾多，經研究該路段主要造成車流運行效率低落原因，是沿線南往北左轉安平工業區車輛較多，而原本車道佈設僅有兩線快車道及慢車道，路口並無附加式左轉車道設計，欲左轉進入安平工業區的車輛僅能在內線車道停等而影響主線車流紓解效率。

經檢討沿線共計有12處號誌化路口，其中6處為十字路口、6處為T字型或不對稱路口，6處十字路口包含鯤鯓路、中華南路、新平路、新和路、新信路與新孝路等路口皆增設附加式左轉車道改善，並依據各路口轉向車流特性設定適當的號誌管控方式，相關標誌、標線與號誌已全數完成啟用，可望大幅度改善以往直行車輛行經路口時僅能利用外側單1車道紓解導致路口回堵延滯的現象。

王銘德指出，安平工業區主要進出道路包含新忠路到新平路等8處，在增設附加式左轉車道後，大部分左轉進入工業區車輛已有專屬車道及號誌管控可安全通行，工業區內各道路間貫通性高，希望可以逐漸引導車輛盡量在有左轉車道路口轉向及選擇替代路線，以維護自身行車安全；至於未設置左轉車道路口多屬T字型路口，號誌則利用早開或遲閉等方式來降低少數左轉車輛對於主線之干擾。

此外，工務局在增設附加左轉車道路口進行行人環境優化，包含街角擴大，行穿線退縮及拉直、路口導盲設施、增設放大型行人燈箱等，以利行人通過路口更加安全。