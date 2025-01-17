「嘉義郵便局」整修 最快6月完工

嘉義市文化路郵局為歷史建築，位於商圈鬧區，原訂前年整修完工卻延宕至今，春節前無法開放，引發外界質疑；嘉義郵局表示，拉皮外牆、植栽已完成，還有老舊排水系統、公廁待整修，若作業順利6月可以完工。

嘉義郵局表示，文化路郵局因屬歷史建築，施工前及施工方法都要經文化局古蹟歷史建築審查委員會同意，排水系統、公廁整修工程正辦理建物活化再利用建築師遴選，遴選後提報歷史建築活化再利用計畫，並須審查委員會同意，正積極辦理中。

文化路郵局於日治時期1927年成立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2004年文化局登錄為歷史建築，郵局建物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，但整修工程一延再延，曾遭立委王美惠質詢批交通部行政怠惰。

按中華郵政公司提報立法院營運計畫，委託專業顧問團隊就文化路商圈進行人文、市場調查，完成活化定位與空間規畫，1、2樓共逾3千坪空間，1樓規畫精緻特產商店區大廳，隔間數個單元出租商業使用，帶動區域經濟發展，挑高大廳部分空間作公眾使用。2樓規畫休憩、藝文展示、親子空間，展售，迴廊牆面展覽畫作，近迴廊側規畫親子空間，最南側規畫郵政主題空間，展示嘉市郵政發展。