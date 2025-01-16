快訊

比演唱會擠！黃仁勳被包圍「30公尺走40分鐘」臨時取消夜市行程

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

未來見川普談什麼？傳普亭信心大增 強硬要求恐讓烏克蘭跳腳

台南市麻豆區某土雞場感染禽流感 撲殺逾7000隻

中央社／ 台南16日電

台南市麻豆區某處土雞場古早雞出現異常死亡，台南市動物防疫保護處採檢確認感染H5N1亞型高病原性禽流感，今天完成全場逾7000隻古早雞撲殺，再送到焚化爐銷燬。

台南市動保處今天指出，1月12日獲報麻豆區土雞業者主動通報場內古早雞異常死亡，當天派員移動管制及疫情調查，且採樣送農業部獸醫研究所檢驗，確診感染H5N1亞型高病原性禽流感。

動保處今天完成撲殺11週齡古早雞7757隻，再運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，對撲殺場周邊半徑1公里內5場禽場採樣監測，1-3公里內7場禽場訪視查核及發放消毒水，另實施案例禽場關聯場採樣監測，加強化製場死亡化製數量異常管控，阻隔疫病傳播。

動保處表示，H5N1亞型高病原性禽流感透過候野鳥遷徙傳播病原，再以產銷系統水平傳染，已重創歐洲、美國及日本家禽產業。今年全國迄今確診及撲殺禽流感禽場共5場（土雞4場、肉鵝1場），其中台南市1場。

台南 死亡 禽流感

延伸閱讀

寵物年菜要小心 北市動保處驗出2件重金屬含量超標

雲林1肉鵝場感染H5N1 撲殺402隻

15貓2年暴增至81隻 重罰40萬3000元

美國首起「人類禽流感」死亡！高風險患者養雞感染

相關新聞

白河水庫小島逾萬坪森林區出售 每坪788元引關注

臉書社團近日出現販售白河水庫小島資訊，面積逾萬坪、1坪788元，引來關注；水庫管理單位今天表示，這座小島屬私人所有，地主...

只為做事不作官...雲林地院官長劉興錫榮退 40年未曾離開的雲院人

雲林地方法院資深書記官長劉興錫，奉獻法界長達40年，基層法警出身的他，身影遍及雲林地院各科室，不論位處何職堅守崗位，為人...

南市春節疏運路邊停車免費 持市民卡免費搭市區公車

今年春節從1月25日至2月2日有9天長假，台南市政府今公布春節交通疏運計畫，並印製「114年台南市春節期間交通疏導訊息」...

3顆百元高麗菜俗俗賣民眾搶翻天 嘉縣菜農挑戰市場最低價

快過年了，冬季大宗蔬菜高麗菜產量增加，傳統市場出現零售價每斤20元，嘉義縣柯姓菜農昨天下午3時限時在朴子市鎮安宮，賣南投...

台南「小內閣」4位一級首長出缺 黃偉哲露口風已有人選

台南市政府小內閣團隊在社會局長盧禹璁即將歸建後，已有4名局處首長懸缺，市長黃偉哲今在交通局春節疏運記者會後受訪表示，都已...

古坑茂谷柑節18日登場 朝天宮媽祖加持喜柑運來大方送

雲林縣古坑茂谷柑節18、19日古坑綠色隧道登場，古坑鄉公所今天移師海線在北港朝天宮舉辦宣傳記者會，以馬愛仕橘紅包裝的茂谷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。